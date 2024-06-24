24 июня: лежанка для питомца в стиле старого компьютера и человекоподобные роботы-водители

Доброе утро! Понедельник – день тяжелый, но мы уже готовы зарядить вас позитивом и немного взбодрить Хорошими новостями. Поехали!

Сегодня в Туле облачно с прояснениями, а воздух прогреется до +22 градусов.

В современном мире, где технологии стремительно развиваются, нередко можно встретить удивительные примеры, когда обычные гаджеты и устройства вдохновляют людей на создание чего-то нового. Одним из ярких примеров этого тренда является лежанка для домашних питомцев, выполненная в виде выпуклого монитора.

Но главной изюминкой этого творения становится фирменная наклейка в стиле легендарного процессорного гиганта Intel. Яркие, узнаваемые элементы дизайна придают лежанке особый шарм, превращая ее в необычный элемент интерьера на стыке технологий и творчества.

Начинаем неделю вместе с Митей Фоминым и его песней «Всё будет хорошо».

Традиционно автономное вождение ассоциируется с беспилотными автомобилями, но существует альтернативный подход, который предполагает использование человекоподобных роботов-водителей. Этот инновационный метод открывает новые горизонты для развития робототехники и создания многофункциональных помощников человека.

Японские инженеры провели эксперименты, в ходе которых научили робота Musashi с мускульно-скелетной конструкцией тела управлять маленьким одноместным автомобилем Toyota COMS. Робот сидел за рулем без дополнительных приспособлений и успешно вращал руль, нажимал на педали газа и тормоза, разгоняясь до 5 км/ч и вовремя реагируя на сигналы светофора и другие автомобили. В будущем инженеры планируют научить робота самостоятельно садиться в машину и строить маршрут.

Этот альтернативный подход к автономному вождению имеет ряд преимуществ. Человекоподобные роботы-водители могут не только управлять автомобилем, но и выполнять другие задачи, такие как перенос тяжелых предметов, работа по дому и помощь пожилым людям. Таким образом, они сочетают в себе преимущества автономного вождения и широкий спектр функциональных возможностей.

В этой подборке вы увидите захватывающие примеры того, как люди с богатым воображением смогли обнаружить и запечатлеть поразительные парейдолические образы в самых неожиданных местах. От причудливых лиц, скрывающихся в узорах природы, до знакомых фигур, проявляющихся в случайных текстурах.

Забавного настроения!