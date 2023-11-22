22 ноября: Огромная собака Йоги и идеальная квартира для кошатников

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Мороз всем щиплет щечки. Сегодня в Туле небольшой снег и до -8 градусов днем.

Кавказская овчарка по кличке Йоги собирает миллионы просмотров в интернете благодаря своим размерам. На видео пёс, чья лапа больше ладони человека, аккуратно играет с детьми и пытается лечь на маленький для него диван.

Хозяйка кавказской овчарки по кличке Йоги из Бостона начала вести блог в в марте 2020 года. Видео с гигантской собакой набирали скромные цифры по просмотрам, но в конце 2023 года вышли в топы платформы. В самом популярном ролике Йоги сидит на диване вместе с хозяином – видно, что собака в несколько раз больше владельца. Пытаясь устроиться поудобнее, Йоги ворчит и прикусывает парня.

Родители Йоги – чемпионы с отличной родословной. Пёс появился в семье четыре года назад для охраны дома и маленькой фермы. Первый год хозяева тратили на обучение и социализацию Йоги по 5 000 долларов (около 440 000 рублей) в месяц. Большинство грумеров, ветеринаров и кинологов отказывались работать с гигантом.

Сегодня слушаем Muse - Supermassive Black Hole .

В Петербурге продают квартиру, которая полностью украшена картинами с котом. Стоимость такого жилья на сайте агентства по продаже недвижимости оценивается в 25 миллионов рублей.

— Всё в квартире сделано с любовью для комфортной и активной жизни, — говорится в объявлении.

Уникальная квартира с дизайнерским ремонтом от профессиональногo художника находится в самом центре города, нa улице Рубинштейнa. Она очень светлая: шесть окон, три из которых располагаются в гостиной полукругом и выходят на сквер — единственную зелёную точку на знаменитой улице.

Вся мебель сделана на заказ. Кафель на кухне, стены в коридоре и санузле, а также другие элементы интерьера созданы автором на основе собственных произведений (цифровых коллажей по мотивам Лождий Рафаэля в Ватикане).



Изюминкой квартиры является рыжий кот, портреты которого украшают стены в каждой комнате. Тут питомец представлен в разных амплуа и пририсован уже к известным произведениям искусства.

Магнус Берггрен (Magnus Berggren) — талантливый фотограф, проживающий на севере Швеции. Он снимает замечательные портреты разных животных и птиц. Магнус удостоен нескольких международных наград и стал победителем конкурса Eisa Maestro 2023.

Потрясающего настроения!