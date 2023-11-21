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  5. 21 ноября: Самая красивая корова и книжки на кошачьем языке - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
21 ноября: Самая красивая корова и книжки на кошачьем языке

21 ноября: Самая красивая корова и книжки на кошачьем языке

Доброе утро! Без лишних слов бежим читать только самые хорошие новости. Поехали!

 Наблюдаем за снежинками. Сегодня в Туле будет снежно, а воздух опуститься до - 10 градусов.

Телейский дом народного творчества «Аартык» и администрация Телейского наслега Якутии подвели итоги конкурса красоты среди коров «Наряженная коровушка» — «Симэммит мааныкай».


Первое место заняла трехлетняя корова по имени Мэник (Шалуница) из Сылгы-Ыытар Среднеколымского улуса. Ее владелица Евдокия Жиркова получит награду 10 тысяч рублей.

Спецприз от автора конкурса получила хозяйка коровы Хара кыыс из Искровского наслега Намского района. Приз зрительских симпатий взяла Харачаас из села Борогон (Намы) Булунского района.

Хорошая песня в новом исполнении от Моя Мишель - Зима в сердце.

Британский лингвист Сэм Остин зарабатывает на жизнь тем, что переводит произведения мировой классики на кошачий язык и продаёт их.

К примеру, бывший профессор психологии кошек в Медицинском университете Голден перевёл на язык братьев наших меньших роман-эпопею Льва Николаевича Толстого «Война и мир», роман Фёдора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание» и философский роман Фридриха Ницше «Так говорил Заратустра».


Дебютной книгой Сэма Остина является «Мяу: Роман». Доходы от продаж этого произведения идут на финансирование проекта лингвиста под названием «Библиотека Мяу».


Книги британского лингвиста доступны как в бумажном, так и в аудио-формате. В Сети есть видео, подтверждающее это: мужчина при помощи слова «мяу», произнесённого с различной интонацией  читает одно из произведений. 

Мы живем в отличное время, когда технический прогресс помогает нам и облегчает нашу жизнь. Многие усовершенствования и новые идеи, можно считать настоящими шедеврами инженерной мысли. Талантливые люди постоянно ломают себе голову, чтобы создать действительно умные вещи.

Гениального настроения!

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