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Утро в Туле
11 января: «Рик и Морти» превратились в «Матрицу» (или наоборот) и роборука вместо повара

11 января: «Рик и Морти» превратились в «Матрицу» (или наоборот) и роборука вместо повара

Доброе утро! Начинаем новый рабочий вторник с порции хороших новостей. Поехали!

 

Одевайтесь потеплее. Сегодня в Туле небольшой снег, а температура воздуха опустится до -12 градусов, но ощущаться будет как -18 градусов.

 

Сериал «Рик и Морти» известен обилием отсылок к поп-культуре, а во многих сериях аниматоры даже воссоздают кадры из знаменитых фильмов. Иногда подобные оммажи появляются не в самом сериале, а в соцсетях.

Теперь безумный, но гениальный ученый Рик Санчез снова преобразился в нового персонажа, на этот раз — в Нео из «Матрицы». В аккаунте мультсериала в твиттере создатели опубликовали кадр с Риком в развевающемся черном плаще и темных очках, который сражается сразу с несколькими Джерри, перевоплотившимися в агентов Смитов. Такая неожиданная коллаборация появилась в честь премьеры фильма «Матрица: Воскрешение» на стриминговом сервисе HBO Max. 

Ранее аниматоры уже отправляли героев мультсериала в путешествия по популярным фильмам, выходящим в прокат. Так, в ноябре в твиттере появился арт, на котором Рик и Морти оказались посреди пустыни Арракиса из «Дюны» Дени Вильнева и теперь пытаются убежать от огромного песчаного червя.

 

Сегодня слушаем On Top of a Mountain with Tyler, The Creator – Fast Company.

 

Роборука «Альфред» бостонского стартапа Dexai Robotics заполняет тарелки в столовой авиабазы Трэвис Военно-воздушных сил США в Северной Калифорнии, пишет газета Министерства обороны страны Stars and Stripes.

«Альфреда» разработали для сокращения количества пищевых отходов, снижения риска передачи микробов и освобождения человеческих рук для другой деятельности. Как следует из госконтракта, роборуку оснастили машинным зрением и программами для распознавания ингредиентов. Она может, например, нарезать и собрать салат, подать мороженое и поджарить стейк — для этого ей нужно до 15 минут.

Если эксперимент с «Альфредом» пройдёт успешно, роботизированную руку поставят в ещё десяти военных столовых.

 

Каждый хозяин кота сталкивался с ситуацией, когда питомец будто бы исчезал из дома. Ходишь, заглядываешь во все углы, зовёшь его… А результата нет. Уже начинаешь думать о том, не убежал ли кот вообще? И как он это сделал? А пушистый негодяй всё это время наблюдает и будто бы издевается. Мы собрали для вас случаи, когда коты решили спрятаться и сделали это очень успешно.

Хорошего дня и мягкого настроения!

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Автор: Администрация Myslo
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