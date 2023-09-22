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  5. 22 сентября: Зеленый котенок и деревня, которая будет напечатана на 3D-принтере - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
22 сентября: Зеленый котенок и деревня, которая будет напечатана на 3D-принтере

22 сентября: Зеленый котенок и деревня, которая будет напечатана на 3D-принтере

Доброе утро! Вот она – долгожданная пятница. Планируем планы на выходные и не забываем читать только хорошие новости. Поехали!

О погоде на выходные. Сегодня в Туле малооблачная погода и до +25 градусов, в субботу и воскресенье будет идентичная погода.

Житель Гродно Сергей нашел и оставил себе «зеленого котенка». 

Мужчина случайно узнал о необычном потомстве рыжей кошки из деревни Гродненского района. Сергей тут же купил котенка (сумма не уточняется) и отвез его к ветеринару. Врач подтвердил, что животное здорово, но не смог объяснить причины зеленого окраса.

По словам хозяина, друзья, которые первый раз видят котенка, спрашивают, зачем Сергей покрасил животное. По данным издания, малыш ведет себя так же, как и остальные котята.

Встречаем пятницу вместе с Gorillaz - Feel Good Inc..

В Подмосковье, в 100 км от столицы, появится гостиница, напечатанная на 3D-принтере. 

Комплекс возведут на территории экопарка «Ясно поле» к 2024 году. В планах застройщиков — построить 3D-деревню из 30 домов разных форм и размеров. В них расположат до 15 гостиничных номеров.

Здания будут выполнены из микса бетона, арболита и других материалов. По словам архитекторов, этот материал позволит достичь наилучшей теплоизоляции, пожароустойчивости и паропроницаемости.

Компания Krukrustudio, создает необычные сумки. Как они говорят про свою  продукцию: "Это не сумки, это – любовь". И с этим сложно поспорить, ведь как сильно нужно любить свою работу, чтобы создавать из обычных сумочек настоящие шедевры.

Прекрасного настроения!

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