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Утро в Туле
16 октября: мяукаем под хиты и японский чемпионат по расслаблению

16 октября: мяукаем под хиты и японский чемпионат по расслаблению

Доброе утро! Врываемся в новый рабочий день с самых хороших новостей. Поехали!

Осадков не избежать. Сегодня в Туле днем пройдет дождь, а воздух прогреется только до +8 градусов.

Недавно в рамках съезда Ассоциации любителей кошек в Огайо (США) прошёл необычный чемпионат, где участникам предстояло исполнить известные песни, заменяя слова на мяуканье.

Конкурс собрал множество любителей кошек и музыки, которые с энтузиазмом представляли свои версии популярных хитов. Жюри оценивало не только точность исполнения, но и креативность, а также обаяние исполнителей. Мероприятие обещало море веселья и смеха, ведь мяуканье под мелодии стало настоящим хитом соцсетей!

Сегодня слушаем Françoise Hardy - Le Temps de l'Amour.

В Японии прошёл необычный чемпионат — чемпионат по расслаблению. Участникам было предложено пролежать в состоянии полного спокойствия целых 90 минут, при этом запрещалось смеяться, ходить и засыпать. Каждый из участников должен был выбрать наряд, который символизировал его профессию или статус, а оценка проводилась как по художественным, так и по техническим критериям. В качестве показателей расслабления использовались колебания сердечного ритма.

Участники могли использовать реквизит — одна из девушек, к примеру, держала в руках мороженое на протяжении всего конкурса. Соревнования проходили как в индивидуальном, так и в командном формате. В этом году в чемпионате приняло участие 528 человек. Для поддержания порядка была введена система жёлтых и красных карточек, и некоторых участников отстраняли за нарушения.

В этой фотоподборке мы приглашаем вас окунуться в мир эстетического наслаждения, где еда и напитки становятся не только источником насыщения, но и настоящими произведениями искусства. Мы представляем вам коллекцию красивых и необычных коктейлей, которые радуют глаз и пробуждают аппетит к жизни.

Лакомого настроения!

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