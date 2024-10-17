17 октября: музыкальная разметка на трассе и новый гаджет от LG для домашних любимцев

Доброе утро! Начинаем новый день и заряжаемся позитивом с помощью хороших новостей. Поехали!

Ясно-прекрасная погода. Сегодня в Туле малооблачная погода, а днем воздух прогреется до +7 градусов.

В России на федеральной трассе М-11 «Нева» впервые внедрили музыкальную разметку, как сообщает компания «Автодор». Эксперимент проходит на участке длиной 653 км, где на дорожное покрытие нанесены поперечные шумовые полосы, создающие музыкальный эффект. Проезжая по этому участку, водители смогут услышать фрагмент известной песни «Калинка».

Председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко подчеркнул, что компания постоянно ищет новые способы повышения безопасности на дорогах. Такая технология музыкальной разметки была разработана в «лаборатории иммерсивных технологий». Эксперты предполагают, что такая разметка поможет предотвратить засыпание водителей и сосредоточит их внимание на дороге. Также слушать мелодию можно будет только при соблюдении скоростных ограничений.

Сегодня слушаем Lykke Li - I Follow Rivers.

Южнокорейская компания LG представила инновационное устройство под названием AeroCat, которое сочетает в себе функции очистителя воздуха и уютной лежанки для котов.

Этот уникальный гаджет оборудован специальной кроваткой для кошек, предназначенной для питомцев весом до 8 кг. Устройство автоматически отключается, когда котик устраивается на отдых, и запускает очистку воздуха через 30 секунд после его ухода, эффективно удаляя шерсть и пыль. Кроме того, в нижней части AeroCat расположена компактная когтеточка, что делает его идеальным решением для домашних любимцев.

Сегодня мы решили порадовать вас подборкой забавных и креативных носков, которые точно вызовут улыбку на вашем лице!

Веселого настроения!