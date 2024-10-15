15 октября: поляки создали духи с нотками картофеля и миниатюрный кубик Рубика

Доброе утро! Просыпаемся, потягиваемся, завариваем чай или кофе, а еще не забываем только хорошие новости. Поехали!

Брр, холодно. Сегодня в Туле днем обещают небольшой дождь, а воздух прогреется до +8 градусов.

Польский парфюмерный бренд Bohoboco представил оригинальные духи под названием Polish Potatoes, вдохновленные местным картофелем. Флакон объемом 50 мл будет стоить 665 злотых, что примерно соответствует 17 000 рублям.

Ароматная композиция включает ноты картофеля, розы и гвоздики, а также оттенки кожи, трав, пшеницы и свеклы, пачули, амбры, ванили, меда, сена, березы и земли.

Создатели парфюма стремились вызвать воспоминания о детских впечатлениях и атмосфере шумного рынка, а также отдать дань уважения земле — источнику всего сущего.

Сегодня слушаем memo boy _ insomniac.

Японская компания MegaHouse анонсировала создание самого миниатюрного кубика Рубика в мире. Каждая грань этого уникального шедевра выполнена из алюминия и имеет диаметр всего лишь около пяти миллиметров.

Этот крошечный кубик не только поражает своими размерами, но и демонстрирует высокое качество исполнения. Он станет настоящей находкой для коллекционеров и любителей головоломок, а также привлечет внимание тех, кто ценит необычные и оригинальные игрушки.

Несмотря на свои размеры, кубик сохраняет все основные механизмы и функции классического кубика Рубика, предлагая увлекательный вызов даже самым опытным игрокам.

Один кондитер из Кореи, похоже, активно следит за интернет-трендами и проводит много времени в сети. В его сладких творениях можно встретить моти, оформленные в виде милого бегемотика Му Денга, а также другие популярные мемы с животными.

Милого настроения!