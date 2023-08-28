28 августа: Колобок доставщик и тысяча Гарри Поттеров

Доброе утро! Начинаем последнюю летнюю рабочую неделю с порции хороших новостей. Поехали!

И снова появились облачка. Сегодня в Туле облачно с прояснениями, а воздух прогреется до +22 градусов.

Отечественные разработчики "по сусекам поскребли, по амбару помели" и представили на нового необычного робота-курьера в виде желтого Колобка.

Как и сказочный прототип новый самоходный шар оснащен компьютерным зрением и может общаться с людьми с помощью внутреннего динамика. Электронный Колобок диаметром 40 сантиметров и умеет вращаться на 360 градусов.

Робот-шар от компании "Эдкар" в настоящее время проходит тестирование на ВДНХ. По задумке создателей Колобок будет доставлять документы, мелкие посылки и продукты. Также его можно использовать для патрулирования улиц .

Главное, чтобы люди не принимали Колобка за мячик и не пытались его попинать.

Настраиваемся на новую неделю вместе с-Black Eyed Peas, J Balvin - RITMO (Bad Boys For Life).

1748 «Гарри Поттеров» в черных мантиях, круглых очках и со шрамом в виде молнии на лбу собрались на площади перед ратушей немецкого Гамбурга. Так поклонники выдуманного волшебника отметили 25-летие выхода в Германии первого тома книг Джоан Роулинг о приключениях юного мага.

Число «учащихся Гриффиндора» оказалось достаточным для установления мирового рекорда: предыдущее подобное достижение было зафиксировано в Австралии шесть лет тому назад — тогда в одном месте собралась почти тысяча «Гарри Поттеров» из начальной школы.

На этот раз среди «волшебников» были не только дети, но и взрослые люди — мужчины и женщины, которых в свое время зацепили истории, придуманные британской писательницей.

Сегодня уже никого не удивишь музыкальными колонками. На рынке можно найти сотни моделей на любой вкус и цвет. Производители соревнуются, пытаясь превзойти друг друга и иногда это соревнование заходит слишком далеко. В этой подборке предлагаем вам посмотреть на самые необычные дизайнерские решения, некоторые из которых кажутся безумными, а некоторые очень даже ничего.

Дня в мажоре!