25 января: ретриверы, которые научились обниматься, и вечные мыльные пузыри

Доброе утро! Поздравляем всех Татьян и студентов с праздником. Специально для них (и для всех остальных) собрали самые хорошие новости на утро вторника. Наслаждайтесь!

Два свитера не помеха. Сегодня в Туле небольшой снег и до -11 градусов, а ощущаться они будут на все -16.

В 2018 году житель Австралии Киран Лехейн, владелец золотистого ретривера по кличке Кайло, приобрёл нового щенка той же породы. Щенок получил прозвище Вейдер, потому что Лехейну очень нравились «Звёздные Войны». Спустя некоторое время мужчина обратил внимание, что Вейдер очень любит прижиматься к Кайло, а тот и не против ответить взаимностью.

Глядя на «прилипчивого» Вейдера, Лехейн подумал, что мог бы научить собак обниматься по-настоящему, как это делают люди. Изучив научные статьи, посвящённые дрессировке, мужчина отбросил методы с наказаниями и выбрал положительное подкрепление, когда желаемое поведение награждается ласками или лакомствами. В качестве последнего Лехейн использовал вкусно приготовленную курятину.

К тому времени Вейдер уже умел «подавать лапу» по команде, так что Лехейн решил развить умение обниматься из этого навыка. Сначала он научил щенка класть лапы на стул, а потом заменил стул на Кайло. Со временем объятия получались всё лучше и лучше, так что Лехейн решил начать снимать «закадычных братьев» для инстаграма.

Обычно собаки начинают обниматься по сигналу, но иногда делают это спонтанно, особенно в моменты хорошего настроения. Лехейн получает сотни тёплых откликов со всего мира — пользователи соцсетей говорят, что фотографии Кайло и Вейдера скрашивают их будни. В ответ мужчина советует почаще обниматься со своими близкими, чтобы в мире стало больше любви и радости в эти непростые времена.

Сегодня послушаем Placebo. Ребята экранизировали еще один сингл из грядущего альбома под названием «Try Better Next Time».

Физики из Университета Лилля во Франции научились создавать мыльные пузыри, которые могут не лопаться и сохранять свою форму на протяжении года в условиях комнатной температуры. Для достижения результата учёные смешали микрогранулы, которые противостоят гравитационному оттоку жидкости, со смесью воды и глицерина, компенсирующего испарение воды. Об этом учёные пишут в Physical Review Fluids.

Авторы исследования сравнили пузыри из глицерина с мыльными пузырями и пузырями из микрогранул и воды. Учёным удалось выяснить, что мыльные пузыри держат свою форму лишь в течение минуты, пузыри из микрогранул — от шести до 60 минут, а пузыри из глицерина — больше 100 дней, а один из таких пузырей продержался 465 дней.

По словам физиков, глицерин — это гигроскопический материал, которые быстро поглощает воду из окружающей среды. Микрогранулы не дают испаряться мембране пузыря под действием силы тяжести, а глицерин в свою очередь заменяет влагу, которая испарилась. При условии если эти два явления нейтрализуются, то пузыри становятся невосприимчивыми к влиянию воздуха. Благодаря этому им удалось сохранить форму на протяжении долгого времени.

Также авторы исследования предполагают, что основная причина лопания пузырей из глицерина — наличие в них жизни. «На это намекает оттенок зелёного цвета, который появился в последние месяцы перед уничтожение пузыря. К этому ведёт и тот факт, что раствор воды и глицерина — благоприятная среда для развития бактерий, которые могли попасть на поверхность», — сказали они.

Для современных компаний логотипы значат ничуть не меньше, чем их названия, а уж дизайны мировых брендов так и вовсе выверены от и до и не меняются вот уже несколько лет. Узнать их можно с первого взгляда, и именно поэтому дизайнеры так любят стилизовать их подо что-нибудь новенькое. Так поступил пользователь Инстаграм под ником ilya_stallone_artist, который взял лого Lacoste, Audi, YouTube и других знаменитых компаний и показал, как те выглядели бы в Средневековье. Конечно, если существовали бы тогда.

Хорошего дня и современного настроения!