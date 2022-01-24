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Утро в Туле
24 января: самая скучная вечеринка в истории метавселенной и обновленные персонажи M&M’s

24 января: самая скучная вечеринка в истории метавселенной и обновленные персонажи M&M’s

Доброе утро! Как на счет поднять себе настроение чем-то очень зажигательным? Мы собрали для вас подборку самых интересных и хороших новостей. Поехали!

 

Одевайтесь потеплее. Сегодня в Туле пасмурная погода, а температура воздуха опустится до -7 градусов.

 

Decentraland — одна из самых популярных метавселенных, основанных на концепции блокчейна. Выглядит платформа как обычная ММО-игра, в которой территорию и недвижимость можно приобретать в виде NFT. Энтузиасты регулярно проводят там виртуальные выставки, конференции, музыкальные выступления и другие мероприятия, иногда даже связанные с событиями в реальности.

20 января в Decentraland прошла рейв-вечеринка, посвящённая релизу NFT-проекта известного норвежского художника Бьярне Мельгора. Организаторы установили танцплощадку, вокруг которой поместили работы автора в виде картин и гигантских скульптур, а перед ней расположили большой экран — на нём транслировали выступления приглашённых электронных артистов.

Судя по твиттеру проекта, 12-часовой рейв посетили несколько сотен человек. Некоторые из них делились впечатлениями и видео с вечеринки. И, хотя многие присутствующие положительно отзывались о мероприятии, выглядело это не так масштабно и весело, как описывали гости и организаторы: в большинстве роликов 10-20 виртуальных аватаров просто стоят, смотрят на экран с музыкантами и... больше ничего не происходит.

После внимания к мероприятию в соцсетях несколько журналистов западных изданий решили посетить вечеринку лично. Например, автор Bussiness Insider рассказал, что сам Decentraland странно устроен: внутри него нельзя свободно перемещаться — только «переноситься» в отдельные комнаты и ходить внутри них. Он сравнил метавселенную с «игрой, где совершенно нечем заняться».

 

Сегодня слушаем американскую певицу Лану Дель Рей и ее новый трек под названием «Watercolor Eyes».

 

Компания Mars изменит внешность персонажей из рекламы бренда M&M’s. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что внешности героев предадут более современный и инклюзивный взгляд, а их личности станут более тонкими, чтобы подчеркнуть важность самовыражения. У персонажей обновится тон голоса — он станет более гостеприимным и объединяющим с фирменными остроумием и юмором. В рекламе при обращении к ним не будут использовать слова, указывающие на половую принадлежность.

По данным телекомпании NBC, у персонажей изменятся руки и ноги, которые теперь будут соответствовать их цветам, а не телесному оттенку. Два женских героя будут носить менее стереотипные наряды — каблуки коричневой M&M’s снизят до минимума, а обувь зеленой заменят на пару «непринужденных кроссовок, чтобы отразить ее непринужденную уверенность».

 

Говорят, что лучший подарок — сделанный своими руками, и это наверняка справедливо не только для людей, но и для домашних питомцев! Вот почему многие владельцы животных решают что-нибудь смастерить, чтобы порадовать своих котов, собак, морских свинок и даже коз. В самом деле, разве смогут покупные сюрпризы заменить всю душевность самодельных домиков и лежанок? Вот ещё несколько примеров необычных подарков.

Хорошего дня и уютного настроения! 

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Автор: Администрация Myslo
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