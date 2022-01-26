26 января: мишкопад на хоккейной арене и дракон из «Игры престолов» в натуральную величину

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Болельщики хоккейного клуба «Херши Беарс» из США выбросили на лед более 52 тыс. мягких игрушек в рамках благотворительной акции и установили мировой рекорд. Об этом сообщает New York Post.

Выбрасывать на лед игрушки – это традиция, которой 20 лет. Раз в год болельщики приходят на матч с мягкими игрушками и после того, как «Херши Беарз» открывают счет в матче, бросают их на лед. В этом году игрушки полетели уже на седьмой минуте, когда нападающий «Херши» Аксель Йонссон Фьельби забил первую шайбу.

Игрушки летели с трибун несколько минут. По подсчетам представителей «Херши Беарс», болельщики накидали 52?341 игрушку. Предыдущий мировой рекорд также установили фанаты «Херши» в 2019 году — 45?650 игрушек, а за год до этого выбросили рекордные 34,8 тыс. В 2020 и 2021 году матчи не проводились из?за пандемии.

Как отмечает Sports.ru, фанаты устроили благотворительную акцию Teddy Bear Toss, которую в России чаще называют «Мишкопадом». Все игрушки отправляются в благотворительные организации, больницы и детские дома. Также организовавший акцию клуб и его спонсоры отправляют в благотворительные фонды сумму, равную количеству игрушек на льду.

Сегодня послушаем трек «Rumors», который записали Gucci Mane вместе с Lil Durk.

Канадский скульптор Кевин Стоун сделал статую любимого дракона Дейенерис Таргариен по кличке Дрогон из «Игры престолов» в натуральную величину. Об этом сообщает NME.

Над фигурой высотой 55 футов (16,76 метра) и весом 12 тыс. фунтов (5443 килограмм) Стоун работал более 13 месяцев. В настоящее время он продолжает трудиться над крыльями дракона, которые достигают длины 88 футов (26,82 метра), и проводит тесты на безопасность использования огнедышащей системы.

«Очевидно, что это чрезвычайно сложно. И получилось даже лучше, чем я мог себе представить», — сказал Стоун.

Для того, чтобы выразить свои эмоции, людям требуется невероятное количество слов — в то время как домашние питомцы отлично обходятся и без них! То, что ощущают коты и собаки, можно без всяких проблем понять по выражению лица, точнее, мордочки. Тут и радость от праздника, и усталость от появления нового соседа, и настоящий шок при виде снега… И все эти эмоции легко понять с первого взгляда — убедитесь сами!

Хорошего дня и довольного настроения!