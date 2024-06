26 июня: виртуальные айсберги и кофейная королева

Доброе утро! Просыпайтесь, заваривайте крепкий кофе и не забывайте читать хорошие новости. Поехали!

Ожидаются осадки. Сегодня в Туле возможен небольшой дождь, а воздух прогреется до +22 градусов.

Ученый и разработчик ПО создали увлекательный онлайн-инструмент, позволяющий пользователям рисовать виртуальные айсберги и наблюдать за их поведением в воде. Этот интерактивный сайт предоставляет уникальную возможность стать "конструктором" айсбергов и изучить, как они будут погружаться и вести себя в водной среде.

Идея возникла у аспирантки Университета Колорадо Меган Томпсон-Мансон, которая исследует связь между ледяными глыбами и изменением климата. Первоначально она искала в интернете изображения айсбергов, чтобы нарисовать один из них в качестве хобби.

Меган показала, что классический образ айсберга, где 90% находится под водой, а 10% над поверхностью, не совсем точен. Она объяснила, что любой вытянутый айсберг будет плавать так, чтобы его длинная ось была параллельна поверхности воды, то есть лежать на боку относительно воды.

Ее пост, раскрывающий этот факт, стал вирусным, и разработчик программного обеспечения Джош Тауберер решил создать интерактивный веб-сайт "Iceberger", основанный на работе Меган.

Ярко встречаем день вместе с Dead Or Alive - You Spin Me Round.

Шрирадж Сантаппан из индийского штата Тамилнад доказал, что кофе – это не только бодрящий напиток, но и удивительный материал для творчества. Он создал портрет королевы Елизаветы II, используя только кофе вместо красок, и эта работа заняла рекордные 325,62 квадратных метра!

Благодаря этому достижению, Сантаппан попал в Книгу рекордов Гиннеса, став автором крупнейшей в мире картины, написанной кофе. Несмотря на отсутствие художественного образования, Сантаппан сумел реализовать свою творческую мечту в грандиозном масштабе.

Свою рекордную работу он посвятил своей матери, которая вдохновила его на создание этой уникальной кофейной картины.

Нет ничего более волшебного, чем наблюдать за рассветом. Момент, когда первые лучи солнца проникают сквозь тучи и освещают мир вокруг нас, всегда вызывает особые чувства. В этой фотоподборке мы собрали захватывающие и впечатляющие рассветы, чтобы поделиться ими с вами.

Вдохновляющего настроения!