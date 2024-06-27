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  5. 27 июня: подработка на зиму и автомеханик, который ездит на тачке быстрее, чем кто-либо - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
27 июня: подработка на зиму и автомеханик, который ездит на тачке быстрее, чем кто-либо

27 июня: подработка на зиму и автомеханик, который ездит на тачке быстрее, чем кто-либо

Доброе утро! Начинаем новый день с порции бодрых новостей. Поехали!

Сегодня в Туле облачно с прояснениями, а воздух прогреется до +25 градусов.

Тасмания, австралийский островной штат, запустил инициативу, направленную на привлечение туристов в зимние месяцы. Они предлагают туристам возможность временно сменить свою "повседневную рутинную работу" на необычные вакансии.

Среди предложенных "странных вакансий" - звездочет, "охотник" за трюфелями и кочегар для местной сауны. Путешественники также могут отправиться в старейший приют Австралии, чтобы понаблюдать за паранормальными явлениями с помощью "новейшего оборудования для охоты за приведениями". Эта вакансия рассчитана всего на один рабочий день.

Еще одна вакансия предлагает выгуливать вомбатов, чтобы поддерживать их физическое и психологическое здоровье. Также можно стать кочегаром в местной сауне или сортировщиком свежих устриц (с возможностью их дегустации "исключительно для контроля качества").

Цель этой инициативы - привлечь туристов в Тасманию в зимние месяцы, когда обычно меньше посетителей, предлагая им возможность попробовать себя в необычных и интересных занятиях.

Сегодня просыпаемся вместе с Rihanna - We Found Love ft. Calvin Harris.

Автомеханик из Англии по имени Дилан Филипс решил создать моторизованную тачку. Сначала ему удалось разогнать её до 59,5 км/ч. Затем Дилан задумался, как побить существующий рекорд Книги рекордов Гиннесса в 74 км/ч. В итоге ему удалось разогнать свою тачку до впечатляющих 84 км/ч, установив новый мировой рекорд.

Хотя такая скорость на тачке кажется невероятной, это всё же довольно опасное и некомфортное средство передвижения. К сожалению, Дилан не раскрывает технических деталей своего изобретения, возможно, чтобы сохранить свою уникальность.

Тем не менее, эта история показывает, что даже самые безумные идеи могут воплотиться в жизнь при наличии энтузиазма и изобретательности.

Художник Paperboyo прославился своим уникальным способом «украшения» пейзажей. Его работы побуждают зрителей по-новому взглянуть на привычные места, превращая их в нечто необыкновенное.

Оригинального настроения!

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