  1. Моя Слобода
  2. Блоги
  3. Блоги
  4. Утро в Туле
  5. 25 июня: клевер с рекордным числом листьев и панды-синхронисты - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
блоги
блоги
Регистрация
Утро в Туле
25 июня: клевер с рекордным числом листьев и панды-синхронисты

25 июня: клевер с рекордным числом листьев и панды-синхронисты

Доброе утро! Надеемся, что у вас достаточно хорошее настроение, потому что мы готовы сделать его еще лучше. Поехали!

Зонт – наш лучший друг. Сегодня в Туле возможен небольшой дождь и до +21 градуса.

Японец Ёсихару Ватанабэ, с помощью кропотливой работы и терпения, вырастил в своем саду уникальный клевер с невероятным количеством листьев - целых 63 штуки. Этот рекорд стал результатом 12 лет упорных усилий по селекции и перекрестному опылению растений. 

Ватанабэ признается, что подсчет всех листиков занял у него более часа, но он был счастлив видеть, как его необычный клевер удивляет и радует окружающих. Японец надеется, что его гиперсчастливое растение сможет вдохновить людей на бережное отношение к природе и стремление к достижению своих целей, даже если это требует много времени и усилий.

Сегодня переносимся в мир Дикого Запада и слушаем David Guetta — Lovers On The Sun.

Две очаровательные панды Ю Кэ и Ю Ай, обитающие в зоопарке Чунцина в Китае, неизменно привлекают восхищенные взгляды посетителей. Эти милые животные не только безгранично очаровательны, но и демонстрируют поразительную синхронность в своем поведении.

Часто можно наблюдать, как панды дремлют в абсолютно идентичных позах, будто специально согласовав их. А когда они бодрствуют, их движения также отличаются удивительной согласованностью. Это "молчаливое взаимопонимание" между двумя пандами неизменно вызывает улыбки и восхищение у всех, кто за ними наблюдает.

Остается лишь гадать, является ли такое поведение результатом случайности или же животные каким-то образом умудряются координировать свои действия. Но, в конечном счете, неважно, как это происходит - главное, что эти два очаровательных создания дарят радость и умиление всем, кто приходит полюбоваться ими в зоопарке Чунцина.

Объявлены победители международного конкурса "Comedy Pet Photo Award", который ежегодно радует нас самыми забавными снимками домашних любимцев! 

Главный приз в этом году получила фотограф Сара Хаскелл. Её пёс по кличке Гектор стал звездой интернета благодаря своей попытке заглянуть в кошачью дверцу.  

Помимо Гектора, жюри конкурса отметило и других пушистых финалистов, чьи фотографии гарантированно поднимут вам настроение!

Очаровательного настроения!

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 06:00 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
24 июня: лежанка для питомца в стиле старого компьютера и человекоподобные роботы-водители
24 июня: лежанка для питомца в стиле старого компьютера и человекоподобные роботы-водители
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.