25 июня: клевер с рекордным числом листьев и панды-синхронисты

Доброе утро! Надеемся, что у вас достаточно хорошее настроение, потому что мы готовы сделать его еще лучше. Поехали!

Зонт – наш лучший друг. Сегодня в Туле возможен небольшой дождь и до +21 градуса.

Японец Ёсихару Ватанабэ, с помощью кропотливой работы и терпения, вырастил в своем саду уникальный клевер с невероятным количеством листьев - целых 63 штуки. Этот рекорд стал результатом 12 лет упорных усилий по селекции и перекрестному опылению растений.

Ватанабэ признается, что подсчет всех листиков занял у него более часа, но он был счастлив видеть, как его необычный клевер удивляет и радует окружающих. Японец надеется, что его гиперсчастливое растение сможет вдохновить людей на бережное отношение к природе и стремление к достижению своих целей, даже если это требует много времени и усилий.

Сегодня переносимся в мир Дикого Запада и слушаем David Guetta — Lovers On The Sun.

Две очаровательные панды Ю Кэ и Ю Ай, обитающие в зоопарке Чунцина в Китае, неизменно привлекают восхищенные взгляды посетителей. Эти милые животные не только безгранично очаровательны, но и демонстрируют поразительную синхронность в своем поведении.

Часто можно наблюдать, как панды дремлют в абсолютно идентичных позах, будто специально согласовав их. А когда они бодрствуют, их движения также отличаются удивительной согласованностью. Это "молчаливое взаимопонимание" между двумя пандами неизменно вызывает улыбки и восхищение у всех, кто за ними наблюдает.

Остается лишь гадать, является ли такое поведение результатом случайности или же животные каким-то образом умудряются координировать свои действия. Но, в конечном счете, неважно, как это происходит - главное, что эти два очаровательных создания дарят радость и умиление всем, кто приходит полюбоваться ими в зоопарке Чунцина.

Объявлены победители международного конкурса "Comedy Pet Photo Award", который ежегодно радует нас самыми забавными снимками домашних любимцев!

Главный приз в этом году получила фотограф Сара Хаскелл. Её пёс по кличке Гектор стал звездой интернета благодаря своей попытке заглянуть в кошачью дверцу.

Помимо Гектора, жюри конкурса отметило и других пушистых финалистов, чьи фотографии гарантированно поднимут вам настроение!

Очаровательного настроения!