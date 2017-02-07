Наталья Филиппова с дочерью Сашей, 34 и 3,5 года

Сегодня в блоге «Уличная мода» целых две героини — Наталья Филиппова и ее дочь Александра, 34 и 3,5 года соответственно. Вот что Наталья может рассказать о себе:

«Мне 34, я замужем, у меня прекрасная любимая дочка Сашенька. Я являюсь организатором клуба самых модных деток Тулы „Малышки на миллион“».



На Наталье и Александре: свитера, юбки и сумка — Zara, браслет Pandora.

В одежде из брендов я предпочитаю демократичные марки: Reserved, Alexander McQueen, Topshop, Kira Plastinina, Zara. Покупаю их в торговых центрах, но не побрезгую и «рынком», если вещь окажется недостающим звеном гардероба.

Что такое мода, я затрудняюсь ответить, наверное, каждый понимает это по-своему.

Самые любимые в моем гардеробе вещи — это утягивающие платья-майки. Они универсальны! Со шпильками на праздник, с кедами на прогулку с ребёнком. Но мастхэв месяца — майки, кофты и свитшоты с «крылышками» на плечах. Легко, воздушно, женственно!..

А вот пестрота, откровенная прозрачность, синтетика — табу для меня. Сама не ношу, и другим не советую.

Фетиш в одежде — нижнее бельё. Только его могу купить спонтанно, даже если не нужно. Но самая дорогая вещь в гардеробе все же сапоги.

А что касается бесполезных покупок… не припомню такого. Если только из бытовой техники что-то? Но не из одежды точно.

Любимые ароматы, в основном, цитрусовые, но есть один любимый цветочный — Пион Jo Malone.