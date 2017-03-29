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Уличная мода
Анастасия Смекаева, 18 лет

Анастасия Смекаева, 18 лет

Сегодня героиней блога «Уличная мода» стала Анастасия Смекаева, художница и коллекционер открыток.

Вот, что она рассказывает о себе: «Не работаю, рисую, раньше занималась в модельном агенстве. Немного занимаюсь гимнастикой для души».

Есть очень интересное хобби — я собираю открытки со всего мира. В моей коллекции более 70 штук!

Из брендов предпочитаю Zara, Stradivarius, Benetton, Mango, Love Republic... словом, много разных, всех и не запомнишь, а закупаться предпочитаю в крупных торговых центрах - в Туле это "Гостиный двор" и Макси.


На Анастасии пальто Lamoda, сапоги Ralf ringer, платье Zara, очки и подвеска Diva, сумка MICHAEL KORS.

Для меня мода - это состояние души, она может быть разной, яркой, необычной, дерзкой и даже провокационной, но главное, чтобы все выглядело гармонично и красиво.

Самые любимые вещи в гардеробе?.. Платья! Это самое лучшее, что может быть в гардеробе девушки.

Табу в одежде для меня - это пошлость: слишком глубокое декольте, колготки в крупную сетку и юбки ниже колена.

Зато я люблю оверсайз одежду, металический блеск, укороченные брюки. Все это, пожалуй, можно назвать мастхэвом месяца. А еще обожаю шарфы! Их у меня бесчисленное множество, будь это лёгкий палантин, либо же массивный и шерстяной на очень холодную погоду. Без шарфа я не представляю ни один свой шопинг.

Моей самой бесполезной покупкой стала зелёная шуба из искусственного меха - вообще не представляю, зачем ее брала?..

А вот самой дорогой вещью является вечернее платье (его цену даже говорить не хочется), которое было надето один раз, и так и висит в гардеробе, ожидая своего часа.

Любимого аромата конкретного нет, но весной предпочитаю что-то легкое, ненавязчивое, возможно немного сладкое.

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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 12:40 +9

«Уличная мода»

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