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Уличная мода
Кто стал главным тульским модником - 2016?

Кто стал главным тульским модником - 2016?

Как мы и обещали, сегодня мы подводим итоги голосования за самого-самого тульского модника (а в нашем случае — модницу). Результаты голосования мы зафиксировали ровно в 0.00 часов 9 января 2017 года. 

Первое место в голосовании по итогам 2016 года досталось Марии Тикуновой, умнице и красавице.

Вот она какая — посмотрите публикацию о ней.

Маша студентка, журналист, блогер, редактор журнала AnnaRusska.ru. В ходе голосования Мария собрала 2 166 голосов. Поздравляем!

И напоминаем, что редакция глянцевого журнала «Модный город» учредила специальный приз для победителя: профессиональная фотосессия плюс — разворот в февральском номере журнала! Этот приз и получает наша победительница! Ура!

 

На втором месте - Анна Ермак. 1 248 голосов.

 

Третье место пользователи отдали Александре Проценко. 797 голосов.

 

А вот полные итоги нашего модного голосования:

 

Автор: Администрация Myslo, вчера, в 16:40 +1

«Уличная мода»

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Уличная мода-2016: Кто станет главным тульским модником?
Уличная мода-2016: Кто станет главным тульским модником?
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