Кто стал главным тульским модником - 2016?
Как мы и обещали, сегодня мы подводим итоги голосования за самого-самого тульского модника (а в нашем случае — модницу). Результаты голосования мы зафиксировали ровно в 0.00 часов 9 января 2017 года.
Первое место в голосовании по итогам 2016 года досталось Марии Тикуновой, умнице и красавице.
Вот она какая — посмотрите публикацию о ней.
Маша студентка, журналист, блогер, редактор журнала AnnaRusska.ru. В ходе голосования Мария собрала 2 166 голосов. Поздравляем!
И напоминаем, что редакция глянцевого журнала «Модный город» учредила специальный приз для победителя: профессиональная фотосессия плюс — разворот в февральском номере журнала! Этот приз и получает наша победительница! Ура!
На втором месте - Анна Ермак. 1 248 голосов.
Третье место пользователи отдали Александре Проценко. 797 голосов.
А вот полные итоги нашего модного голосования: