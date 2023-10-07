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Уличная мода
Екатерина Дем, 26 лет

Екатерина Дем, 26 лет

Наша сегодняшняя героиня – Екатерина Дем, обожает базовый стиль и однотонный гардероб.

Работает руководителем торговой точки. В свободное время любит активный отдых. Ходит в спортзал, ледовый дворец и вместе с дочерью – в бассейн.

Следить за жизнью Екатерины можно в ее аккаунтах в социальных сетях Вконтакте, и Instagram (запрещен на территории РФ).

– Больше всего предпочитаю минимализм. В гардеробе преимущественно однотонная одежда простого кроя без всяких принтов и аппликаций. 70 процентов вещей – чёрного или серых цветов. В остальном, одежда бежевых, коричневых и синих цветов. Для вечернего образа выбираю тёмные вещи, в основном – чёрные. Есть и яркие вещи в гардеробе, но их очень мало.

Любимые бренды Екатерины – love Republic, H&M, Serovski , O’STIN , Adidas, SASHYOU, SG collection, Talia.

Образ:

Куртка - Love Republic;
Боди - Moremio;
Туфли - SG collection;
Сумка - David Jones;
Джинсы - Imperial;
Подвеска – SOKOLOV;
Серьги – ручная работа.

Мода для меня – изменчивое явление.

– Иногда то, что предлагают дизайнеры и модельеры не всегда подходит мне. Вдохновляют современные стилисты, журнал Cosmopolitan – его покупала каждый месяц на протяжении долгих лет. Референсы ищу на просторах соцсетей и интернета, чаще – ВКонтакте. В данный момент не слежу за модными блогерами, только за тревел-, бизнес-, бьюти- блогерами, такие как Гоар Аветисян и Даша Кривная, известная как Кривда. А также фитнес-блогеры: Виктория Цатурян и Екатерина Усманова.

– Любимого парфюма нет. Каждый раз покупаю новый в зависимости от времени года. На осень и зиму более насыщенные и сладкие ароматы – на весну и лето – лёгкие и не навязчивые. Самый запоминающийся: Escentric Molecules Molecule 02.


– Другим дала бы совет: не опираться на то, что преподносит нам изменчивая мода, а – на собственный вкус и ощущения.

Сохраняйте свою индивидуальность во всём.

Фото Алексея Пирязева

В нашем блоге «Уличная мода» снова появились новые лица! Не распугивайте героев! Давайте будем относиться друг к другу с уважением. В комментариях запрещены оскорбления, их мы будем безжалостно удалять. Образ можно критиковать сколько угодно, а вот героя — нет.

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Автор:
сегодня, в 14:30 +4

«Уличная мода»

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