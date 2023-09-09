Анастасия Новикова, 34 года

Соскучились по модникам? Мы как раз вернули блог с каникул! Нашу сегодняшнюю героиню мы фотографировали еще летом, поэтому можете смело наслаждаться атмосферой теплых деньков, которую излучает наш пост.

Итак, новый сезон «Уличной моды» открывает Анастасия Новикова. Она признается, что влюблена в испанский городок Севилья, поэтому многие знают девушку под ником Sevilla. В Испании наша героиня и покупает почти всю одежду и обувь для семьи.

Анастасия – в прошлом дизайнер. Сейчас она проводит мастер-классы по рисованию в питейных заведениях города и работает бровистом.