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Уличная мода
Анастасия Новикова, 34 года

Анастасия Новикова, 34 года

Соскучились по модникам? Мы как раз вернули блог с каникул! Нашу сегодняшнюю героиню мы фотографировали еще летом, поэтому можете смело наслаждаться атмосферой теплых деньков, которую излучает наш пост.

Итак, новый сезон «Уличной моды» открывает Анастасия Новикова. Она признается, что влюблена в испанский городок Севилья, поэтому многие знают девушку под ником Sevilla. В Испании наша героиня и покупает почти всю одежду и обувь для семьи.

Анастасия – в прошлом дизайнер. Сейчас она проводит мастер-классы по рисованию в питейных заведениях города и работает бровистом.

Автор:
сегодня, в 20:00 0

«Уличная мода»

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