10 апреля: в Туле завершился конкурс печатников обоев

10 апреля 1984 г. в Туле, в цехах производственного объединения «Тулабумпром», завершился всесоюзный смотр-конкурс печатников обоев. Одиннадцать передовых фабрик Москвы, Ленинграда, Перми, Ульяновска, Гомеля, Вологды и других городов в течение трех дней состязались в профессиональном мастерстве. Основная задача конкурса – обмен опытом, ознакомление с передовыми приемами труда.

В то время в стране выпускалось огромное количество обоев – 375 миллионов кусков. Потому что нигде в мире не велось такого интенсивного жилищного строительства. Или нигде больше не делались с таким энтузиазмом ремонты в своих квартирах, на что иногда уходил весь честно заработанный отпуск. В ближайшее время планировалось увеличить выпуск обоев в СССР на 200 миллионов кусков. Но рост объема производства, увеличение качества зависели и от профессионального мастерства обоепечатников.

«Тулабумпром», как молодое объединение, тоже должно было внести свою лепту в этот бум – дать 40 миллионов кусков обоев.

Тульская команда выбрала на конкурс старый рисунок «Маки», который в свое время получил высокую оценку на художественном совете и долго пользовался спросом. Правда, для этого пришлось поработать над восстановлением износившихся элементов печатного вала.

В программу смотра-конкурса входила также и практическая помощь объединению, ведь молодая тульская обойная фабрика не накопила еще достаточного парка печатных валов. Это сдерживало расширение ассортимента выпускаемых продукции. Поэтому участники смотра условились, что по окончании состязания свои печатные валы они оставят в дар объединению. Это был очень щедрый подарок, ведь на изготовление одного комплекта уходит до четырех месяцев, а стоимость его достигала двух тысяч рублей.