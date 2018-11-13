13 ноября: родился Николай Милонов, один из последних русских интеллигентов
13 ноября 1923 года родился Николай Александрович Милонов –профессор кафедры литературы Тульского государственного педагогического института им. Л. Н. Толстого, почетный житель Тулы. Звание почетного жителя ему дали за огромный вклад в духовное развитие Тулы – невероятная редкость у нас в ряду бесконечных почетных бизнесменов и коммерсантов.
Его называли одним из последних русских интеллигентов. Своим ученикам он запомнился именно таким – тактичный, уважительным к студентам преподавателем, блестящим лектором и эрудированным, остроумным собеседником.
Николай Александрович – педагог во втором поколении. Его отец в 1912 году окончил Московский университет в 1912 году, преподавал в гимназии, а после 1917 года – в тульских школах и в институте. В войну заболел, но от обязанностей педагога себя не освободил. Студенты ходили к нему домой слушать лекции. Умер в 1944 году.
Непростой получилась военная биография и Николая Александровича. В 1941 году он только отучился в девятом классе, а программу десятого так и не дано было освоить – ушел в армию.
«На формирование нас отправили в Чувашию, – вспоминал Николай Милонов. – Наступила зима, стало очень холодно, а нас не обмундировали. Вы читали «Убитые и проклятые» Астафьева? Там описано нечто подобное. Многие ребята не выдерживали, творилось что-то страшное, госпитали были переполнены. Я тоже не выдержал такого, начался туберкулезный процесс. Меня бросили в госпиталь – тогда в госпитале не оставляли, а бросали. В Тулу я приехал с белым билетом, но, в общем-то, подлечившись. Начал работать».
Вскоре после демобилизации он поступил в Учительский институт, куда брали с девятью классами. Уникальный случай – Милонов стал профессором, так и не окончив полностью курс десятилетней школы.
В 1945 году стал преподавать в медицинском училище русский язык и литературу. Потом поступил в аспирантуру при кафедре литературы Московского госпединститута имени Ленина. И здесь опять судьба его хранила.
Студентов поселили в Тарасовку, за город. Места хоть и дачные, но в город приходилось идти через поле, замерзшую речку, по местности, продуваемой всеми ветрами. Началось обострение туберкулезного процесса. Положили на операцию, а с нее почти сразу он еще успел на защиту диссертации по творчеству Глеба Успенского.
Кстати, первая его изданная книжка, в 1952 году, как раз и была о Глебе Успенском. Потом, по предложению издательства, Николай Милонов выпустил труды о Вересаеве, Сергее Бородине, Сухово-Кобылине. И жизнь сама привела к тому, что Николай Александрович начал собирать и систематизировать материал о связи знаменитых русских литераторов и тульского края. Эта книга выдержала несколько изданий.
Его монография «Литературное краеведение», выпущенная московским издательством «Просвещение», стала первым в стране пособием такого рода для студентов педагогических вузов.
Кроме научно-исследовательской и преподавательской деятельности Николай Александрович успешно проводил большую общественную работу. Он был председателем научно-методического совета по литературе и искусству областной организации общества «Знание», заместителем председателя Тульского областного отделения Российского фонда культуры, председателем совета по краеведению, членом президиума совета Тульского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, членом ученых советов Государственного музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» и Тульского областного краеведческого музея.
В 1993 году он отметил свое семидесятилетие, а меньше чем через год Николая Александровича Милонова не стало.
«Когда человек все больше и больше узнает о своем крае, укрепляются духовные корни, которые связывают его именно с этими местами, – говорил он в одном из интервью. – В самом скромном на первый взгляд уголке открываешь целый мир – огромный, новый, нередко поэтичный и неповторимый. Ни в одном другом городе или селе подобного нет. И развивать это чувство нужно с самого детства».