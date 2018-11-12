12 ноября: в Тулу приехала олимпийская чемпионка Ирина Роднина

12 ноября 1988 года в тульском ДК профсоюзов состоялась встреча с трехкратной олимпийской чемпионкой, десятикратной чемпионкой мира и Европы, заслуженным мастером спорта Ириной Родниной и чемпионом мира и Европы, серебряным призером Олимпийских игр, заслуженным мастером спорта Сергеем Четверухиным. Встречу вел спортивный комментатор Центрального телевидения Сергей Покровский.

Вообще эта встреча намечалась месяцем ранее – 8 октября, но тогда легендарным советским фигуристам не удалось приехать в Тулу. К моменту, когда Роднина и Четверухин все же добрались до нашего города, интерес к их выступлению был настолько высок, что понадобилось два концерта-встречи. Один начался днем в 14 часов, другой – в 17. Билеты, само собой, были проданы.

Для первого в истории СССР фигуриста-одиночника, который принял участие в Олимпийских играх – случилось это в 1968 году в Гренобле, и первого советского призера Олимпиад Сергея Четверухина это был уже второй приезд в Тулу. Ранее он участвовал в качестве члена жюри в конкурсе брейк-данса. А вот для знаменитой Ирины Родниной это было первое знакомство с городом.

Основные сведения о личной жизни звезд тогда поставляли не пресса, а слухи. В то время в народе широко обсуждалось новое замужество Ирины Родниной. В Туле она подтвердила – да, я второй раз вышла замуж. Воспитываю двоих детей, мой муж – архитектор. Сейчас, всезнающая Википедия утверждает, что ее второй муж – бизнесмен, кинопродюсер Леонид Минковский, бывший менеджер Гарри Каспарова. В супружестве Родина и Минковский прожили семь лет – с 1985 по 1992 годы. Информацию, что широко доступна в наше время, в Советском Союзе можно было получать только на таких вот дружеских посиделках.

Но, конечно, наивысшую народную любовь Родниной принесли тогда не перемены в личной жизни, а слеза, которая скатилась из глаз, когда под звуки государственного гимна поднимали советский флаг на олимпиаде в Лейк-Плесиде. Это была ее третья и последняя золотая олимпийская медаль. Тот момент и до сих пор – один из самых трогательных эпизодов в истории мирового спорта. Она уходила из большого спорта после очень непростой и вошедшей в легенду спортивной карьеры, в которой был чемпионат мира 1973 года в Братиславе, когда во время выступления Родниной и Зайцева неожиданно отключилась музыка и они без помарок откатали свой чемпионский номер в абсолютной тишине. Были жестокие травмы, после которых многие уходят из спорта. Перерыв перед самой олимпиадой в Лейк-Плесиде, связанный с рождением сына. И, наконец, беспрецедентная атака американцев на наших фигуристов, которые требовали покаяния от советской пары за симпатии судей и запрещенные приемы. Они все это выдержали, и остались непобедимыми, показав всему миру тот самый несгибаемый русский характер.

На встрече со зрителями Сергей Четверухин рассказал, что хочет стать комментатором на телевидении, и вообще полон различных творческих планов. Ирина Роднина в 1988 году уже активно сотрудничала со СМИ – вела передачу «Стадион для всех» на радиостанции «Юность», а также работала на кафедре фигурного катания в институте физической культуры, входила в президиум комитета советских женщин. «Вся эта работа поглощает меня целиком, она мне интересна. Но все же хотелось бы иметь больше времени на дом, на семью», – посетовала она.

На прощание она пожелала тулякам большой жизненной активности, больше настоящих дел. «Хотелось бы, чтобы всколыхнулся наш народ, активнее потянулся к культуре, искусству, спорту. Тем более, что сейчас наступило прекрасное время перемен, время гласности, время надежд».