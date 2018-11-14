14 ноября: 100 лет Павлику Морозову. Тульский след этой истории

14 ноября исполняется сто лет со дня рождения мальчика, которому так и не суждено было стать взрослым. Павлику Морозову, когда его убили, не исполнилось еще и четырнадцати. После смерти он стал известен как пионер-герой, противостоявший кулачеству в лице своего отца и поплатившийся за это жизнью.

Павлик Морозов был убит вместе со своим младшим братом, восьмилетним Федором. Со следами насильственной смерти их тела были обнаружены в лесу. Виновными в преступлении признали членов семьи его отца, против которого ранее он давал показания на суде. Все годы советской власти этому мальчику ставились памятники в стране СССР, его именем назывались пионерские дружины и загородные лагери. Несмотря на это даже в советские годы понятие «Павлик Морозов» у советских людей было скорее негативное – мальчик, предавший своего отца.

Конечно, в этой истории очень много наврано и передернуто. Павлика Морозова посмертно сделали даже главным пионером на селе, где не было ни комсомольской, ни партийной организации – если верить популярной в то время пьесе, которая шла практически в каждом крупном советском городе. Говорят, что и никаких доносов на отца он не писал. Против Трофима на суде свидетельствовала его бывшая жена. Павлик лишь подтвердил ее показания о том, что Трофим Сергеевич Морозов, как председатель сельсовета, продавал справки кулакам-переселенцам о приписке к сельсовету и об отсутствии у них задолженности по налогам перед государством. Эти справки были на руках у чекистов, и Трофима Морозова осудили бы и без показаний сына. В 1999 году Генеральная прокуратура пересматривала решение Уральского областного суда, приговорившего родственников Павлика Морозова к расстрелу, и признала их обоснованно осужденными и не подлежащими реабилитации. Убийство мальчиков носило уголовный характер. Да и вообще – может мальчик и его брат совсем не герои, но убийцы детей уж точно не заслуживают никаких оправданий, и даже желания их оправдывать. Все не так просто, как когда-то представлялось нам, когда мы ухмылялись на словосочетание «Павлик Морозов».

Пьесу о Павлике весной 1953 года поставил и Тульский ТЮЗ. События в «глубоко патриотическом и волнующем» спектакле разворачивались в условиях жесткой классовой борьбы в период сплошной коллективизации сельского хозяйства. Эту работу назвали несомненной творческой удачей театра. Она учила школьников быть преданными своей Родине, бдительно стоять на страже ее интересов.

Среди тайги и болот затерялось село Герасимовка. Кучка богатеев во главе с Кулукановым – фактические хозяева села. Председатель сельского совета подкулачник Трофим Морозов – их ставленник. Сообща они беззастенчиво эксплуатируют бедноту. С матерыми хищниками глухого таежного села с его обывательской рутиной, религиозными предрассудками самоотверженно борются советские люди. Среди них представитель райкома партии Дымов, батрак Потупчик, учительница Зоя Александровна и другие.

Павлика Морозова «сдержанно и очень выразительно» играла артистка А. Садовская. Сознание главного героя формировалось под влиянием коммуниста Дымова, учительницы-комсомолки из Ленинграда и книг Горького. По ходу спектакля Павлик постепенно приходил к твердому выводу, что Трофим Морозов предает советскую власть. Поэтому мальчик решительно разоблачил отца, в котором увидел врага.

Между прочим, по свидетельствам, бедность в Герасимовке была ужасающей: о радио, электричестве и понятия не имели, вечерами сидели при лучине, керосин берегли. Чернил и то не было, писали свекольным соком. «Когда мы, учителя, начали ходить по домам, записывать детей в школу, выяснилось, что у многих никакой одежонки нет, – рассказывала учительница Павла. – Дети на полатях сидели голые, укрывались кое-каким тряпьем. Малыши залезали в печь и там грелись в золе... Некоторым сейчас Павлик кажется эдаким напичканным лозунгами мальчиком в чистенькой пионерской форме. А он из-за бедности нашей эту форму и в глаза не видел».

Так что при всей нынешней критичности классовая вражда к отцу, который бросил жену с четырьмя детьми и ушел сожительствовать с соседкой, могла зародиться совсем не на пустом месте. Со слов брата Павла Алексея, отец «любил одного себя да водку», жену и сыновей своих не жалел, не то что чужих переселенцев, с которых «за бланки с печатями три шкуры драл».

К пьесе «Павлик Морозов» в Туле обращались еще не раз. Так, к примеру, в 1964 году ее поставил драматический коллектив детского сектора Дворца культуры Лаптевского (Ясногорского) машиностроительного завода.

Интересно, что автору пьесы Виталию Губареву эта история принесла и славу, и почет, и состояние. В 1933 году он написал о событиях в Герасимовке книгу «Один из одиннадцати», позже переработанную в повесть «Павлик Морозов» и одноименную пьесу. Но в истории отечественной литературы он остался вовсе не этим неоднократно переписывавшимся произведением, а прекрасной сказкой «Королевство кривых зеркал». Хороший сказочник, в общем, был автор.

Мама Павлика Морозова Татьяна Семеновна после убийства сыновей уехала из села. После Великой Отечественной войны она поселилась в Алупке. Младший брат Павлика Роман по одной версии погиб на фронте во время войны, по другой — выжил, но стал инвалидом и умер вскоре после ее окончания. Алексей стал единственным ребенком Морозовых, кто женился: от разных браков у него родилось два сына — Денис и Павел. По словам Алексея, он отсидел десять лет как враг народа. Потом, правда, реабилитировали. Разведясь с первой женой, Алексей перебрался к матери в Алупку, где старался не распространяться о своем родстве с Павликом, и заговорил о нем лишь в конце 1980-х, когда в разгар Перестройки началась кампания травли его погибшего брата.

В 1962 году в Алупку Татьяне Семеновне написали письмо пионеры средней школы №12 города Донского, где пионерская дружина носила имя Павлика Морозова. Неожиданно мама мальчика не только ответила, но и охотно откликнулась на приглашение приехать в гости. За право встретить ее между классами развернулась упорная борьба, победителями в которой стали ребята из шестого класса.

Татьяна Семеновна приехала в Донской в середине декабря 1962 года.

В плотном окружении учащихся школы она поднялась на второй этаж, где у постамента с фигурой Павлика Морозова в почетном карауле замерли пионеры. На следующее утро на встречу с дорогой гостьей пришли 160 школьников. Татьяна Семеновна подробно рассказала о жизни, учебе и героическом подвиге своего сына, открыто выступившего против кулаков, против своего отца, предавшего советскую власть.

– Ваша дружина носит имя моего сына, – сказала она. – Значит, вы его любите. Для меня это дорого, ведь я его мать. Меня так и зовут: мать пионеров».

Татьяна Семеновна гостила целых четыре дня. И все эти дни были наполнены встречами – не только с детьми, но и родителями, учителями. Тульская земля принимала ее искренне и радушно.

Татьяна Морозова умерла в 1983 году в Алупке. Брата Павлика Алексея не стало там же, где-то в середине 2000-х.

Иллюстрация: картина «Павлик Морозов» 1952 года художника Никиты Чебакова. Сюжетно – практически копия, по меньшей мере явная аллюзия на другое известное произведение – «Допрос коммунистов» Б. Иогансона, написанной в 1933 году.