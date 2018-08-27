27 августа: заготовка крота в Тульской области

27 августа 1933 года тульская пресса сообщила о том, что прочность шкурки и прекрасные качества меха крота заставили пушезаготовительные организации развернуть промысел этого зверка. В 1933 г. крот будет стоять на первом месте экспортной пушнины как по количеству шкурок, так и по общей стоимости.

До революции на шкурки крота не охотились – хватало другой пушнины. Теперь же в заготовках они стали конкурировать с белкой. Добыча кротового меха, который использовали для пошива полушубков и головных уборов, а также продавали на экспорт, в некоторое время в стране составляла аж 31 млн. штук шкурок в год. По плану заготовок 1932 г., например, в СССР надо было сдать 16,5 млн. шкурок крота, а также некоторых весьма еще недавно экзотичных для такой охоты зверьков – 12,5 млн. штук шкурок крысы водяной, 12 млн. шкурок хомяка и 4 млн. штук крысы амбарной. Буквально за пять лет план на эти заготовки увеличился вдвое – значит, спрос был. Почему бы нет, если по заготовительной стоимости крот иногда ценился выше даже песца и соболя. Хотя дело было не только в мехе. Таким образом шла еще и борьба с вредителями сельского хозяйства – хомяком, кротом, крысой. Шкурки крота принимали в заготконторах, где вместе с деньгами можно было получить бумагу на приобретение дефицитных товаров.

«Тульский район по заготовке крота стоит на одном из первых мест, – писали газеты. – Тульский заготовительный пункт Моспушнины под руководством специалиста-заготовителя т. Рубановича ежегодно перевыполняет планы по заготовке крота. На этом останавливаться нельзя. Промысел крота развит еще очень слабо. Громадные площади леса, имеющие промысловое значение крота, пустуют. Людей, занимающихся промыслом, очень мало».

Мало их, кстати, было еще и потому, что период лова совпадал с «проводимыми на селе важнейшими политически-хозяйственными кампаниями – посевной кампанией и уборкой урожая». Поэтому в дело заготовок призывали шире вовлекать молодежь, пока взрослые работники на селе заняты другим делом. Не только комсомольцы и пионеротряды, но и ячейки Осоавиахима должны были целиком включиться в эту деятельность, построив свою работу на базе соцсоревнования и ударничества как между отдельными членами бригад, так и между бригадами.