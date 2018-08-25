26 августа: выставка тульского художника Ю. Ворогушина в Москве

26 августа 1948 г. в выставочном зале Союза художников РСФСР в Москве открылась выставка работ Ю. Ворогушина, посвященная 50-летию со дня его рождения.

Вообще-то Юрий Владимирович родился в 1913 году, но, по-видимому, организовать подобное мероприятие непосредственно к юбилею помешала война. Тем более, что в то время художник был на фронте.

На выставке были представлены рисунки, политические плакаты, карикатуры, графика и линогравюры, которые произвели впечатление на посетителей. Особенный интерес привлекла серия офортов к произведению М. Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города», экспонировавшаяся на всесоюзной и международных выставках произведений искусства социалистических стран, иллюстрации к произведению Н. С. Лескова «Левша». Оригинальны и выразительны были последние работы Ю. Ворогушина, посвященные современникам. В центре внимания художника – человек и его труд.

– Ю. В. Ворогушин находится в расцвете творческих сил, – сказал, открывая выставку, секретарь правления Союза художников РСФСР Б. К. Смирнов. – Мы надеемся, что он еще создаст немало новых интересных произведений.

Юрий Ворогушин также иллюстрировал детские сказки, «Записки охотника» И. С. Тургенева, стихотворения Н. А. Некрасова, сказки А. С. Пушкина, басни тульских поэтов.

На картинке: иллюстрация Ю. Ворогушина к «Сказке о попе и работнике его Балде» Пушкина.