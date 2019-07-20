20 июля: на конференции женщин-работниц в Туле выступила Инесса Арманд

Два дня – 20 и 21 июля 1919 года в Туле проходила конференция женщин-работниц, на которой присутствовали делегатки от оружейного и патронного заводов, всех других предприятий Тулы, а также советских учреждений. В качестве посланца из Москвы на конференцию приехала Инесса Арманд – в то время руководительница женского отдела ЦК ВКП(б).

От имени губисполкома участниц конференции приветствовал товарищ Кауль:

– Вместе с уничтожением социального неравенства уничтожено угнетение женщины. Поэтому не отделять свих задач от задач мужчины – пролетария должны вы, но рука об руку, плечом к плечу должны идти вы с ним к раскрепощению всего человечества.

Затем от имени губкома партии слово взял т. Зеликман:

– В прошлом вы имеете больших вождей, как Софья Перовская, София Гинзбург, Засулич и, наконец, Роза Люксембург, замученная руками врагов рабочего класса.

Интересно, что из всех названных вождей только Роза Люксембург не участвовала в прямой террористической деятельности. Софья Перовская – один из руководителей «Народной воли», непосредственно руководившая убийством Александра II. София Гинзбург была арестована за подготовку убийства Александра III, покончила жизнь самоубийством в одиночной камере. Вера Засулич стреляла из револьвера в градоначальника Санкт-Петербурга Ф. Трепова. Убить не удалось, лишь тяжело ранила. Зато присяжные потом под восторги всей либеральной России ее оправдали.

После приветственных слов участники конференции почтили память организатора I всероссийского съезда женщин-работниц в октябре 1918 г. Свердлова, великих коммунаров Р. Люксембург и К. Либкнехта и всех погибших в борьбе за коммунизм.

Вечернее заседание началось с выступления Арманд:

«Что нужно делать работнице для окончательного раскрепощения? Ей нужно прежде всего отстоять революцию, отстоять Советскую власть. А сделать это она сможет, если работницы съорганизуются, сплотятся для работы в тылу, с тем, чтобы их мужчины родственники отправились на красный фронт. Женщины-работницы должны знать, что приход Колчака и Деникина принесет им старое рабство, старые страдания и потому мужественно и стойко должны переносить борьбу и лишения продовольственные, и помнить, что только силой, только с оружием в руках можно отбить хлеб у врагов для своих голодных детей.

Другими средствами раскрепощения работницы является введение общественного питания, которое освободит женщину от рабства домашнего хозяйства и устройство детских яслей и коммун, и в эту сторону должна направить свою энергию женщина-работница».

По докладу Арманд принимается резолюция:

Тульская городская конференция работниц заявляет, что действительными виновниками войны и голода являются деникины, колчаки, буржуа французские, английские, русские. Только справившись с ними, мы сможем справиться с голодом, только тогда мы сможем спокойно строить новую жизнь – коммунизм.

После окончания конференции в театре «Олимпия» состоялся большой митинг.

Делегатка Дагаева выступила с приветствием к собравшимся рабочим и работницам. Она призвала объединиться вокруг советской власти и коммунистической партии для отражении мирового империализма и русской контрреволюции.

Конференция женщин-работниц вынесла постановление заменить во всех областях советской, хозяйственной и административной работы рабочих-мужчин с тем, чтобы последние могли двинуться на фронт на подкрепление героически сражающейся красной армии.

Комиссар заводов тов. Орлов объявил, что на митинге присутствует Инесса Арманд, делегатка московских работниц, одна из старых руководительниц рабочих женских организаций, которая еще до революции за границей вступала против буржуазного феминистского движения, верная принципу, что дело женщины пролетарки является делом неотделимым от общей борьбы пролетариата с буржуазией.

Инесса Арманд вновь вышла на трибуну говорить о крахе империализма. «Революция растет на западе и ряды пролетариата становятся все теснее и крепнут с каждым днем. За год революция сплотила, объединила рабочих, повысила их сознательность и вот сегодня мы видим на митинге работниц, рабочих, детей, представителя Венгерской Республики. Весь митинг является символом великой мировой революции, нарастающей в Европе и совершающегося под знаменем III Интернационала объединения рабочих всего мира».

Митинг также поприветствовал красу и гордость революции – красную социалистическую армию восточного фронта, которая подходит вплотную к Челябинску, к великим сибирским путям.

Ну и пресекая дальнейшие спекулятивные обсуждения, скажем, что Лев Данилкин, например, автор колоссального труда – большой биографии Ленина, выпущенной в серии ЖЗЛ к столетию русской революции, считает, что со свечкой рядом с Лениным и Арманд никто не стоял. Все разговоры об их романе – это всегда чьи-то домыслы и рассуждения. Письма Ленина Арманд сохранила, но они носят преимущественно деловой характер, никаких даже намеков на романтическую связь в них нет. Писем Арманд к Ленину никто не читал, кроме него самого.

«Вообще разговаривая о предполагаемом адюльтере, о внебрачных отношениях сорокалетнего с чем-то мужчины, мы воспринимаем их через призму современных представлений о дозволенном. Штука в том, что у Ленина другой тип морального долженствования был в голове, – рассуждал он в эфире радио «Комсомольская правда». – Был крайне важный текст, который сейчас забыт: роман Чернышевского «Что делать?», который посвящен крайне необычным для девятнадцатого века отношениям мужчин и женщин. Это был, по сути, беллетризованный такой моральный кодекс – что дозволяется, а что – нет. Позволяется, по сути, все – но все, что основывается на взаимном уважении, там вообще уважение – это та платформа, на которую можно навешивать все что угодно – долг, страсть, чувство. Уважение взаимное, но к женщине прежде всего, и вот это тоже была революция, что женщина – не объект, не просто домашняя прислуга или прекрасная дама, а что она – субъект, и в семейной, и в политической, и в сексуальной жизни. Я думаю, что правильный код к отношениям Ленина, Крупской и Арманд - именно «Что делать?».

Ленин хорошо дружил с женщинами, и с Инессой Федоровной прежде всего. Ее в народном, коллективном сознании воспринимают как такую блудницу, Марию Магдалину такую, но это вообще не так. Если изучить ее биографию, мы поймем: она гораздо больше занималась социальной революцией, а не Лениным. Она с ним дружила, и это все, что мы знаем наверняка. Она ездила по конгрессам, выступала, Женотдел возглавляла в советское время, была матерью пятерых детей, у нее был французский паспорт, она могла уехать за границу – но поехала в пломбированном вагоне в Россию, где ее могли арестовать.

Ленин … спрашивал ее, есть ли у нее калоши, и почему она с температурой 39 проводит зиму одна в нетопленой комнате. Вот какие это были отношения. Невероятная нежность одного взрослого человека к другому. То есть это не был фильм «Осенний марафон», где Ленин такой Бузыкин. У них по-другому была голова устроена, они не были видеоблогерами и не читали «Космополитен» в транспорте. Никто не знает, по-видимому, между ними были отношения, но уж точно не после того, как они вернулись в Россию из эмиграции. Крупская была достаточно властным человеком. Она кучу людей просто на порог не пускала. Но с Арманд она дружила, и после ее смерти заботилась о ее детях».

Дапнилкин называет Арманд похожей на святую с иконы: «чистая, безупречная женщина, отдавшая свою жизнь идее, которая спасет мир и сделает его лучше. Все, что о ней известно, говорит о том, что она была хорошим человеком».

Жить Инессе Федоровне после той конференции оставалось совсем немного – всего-то год с небольшим. Ленин командировал ее для работы на Кавказ, втайне надеясь, что она сумеет поправить здоровье после работы без сна и отдыха в женоделе. Но получилось так, что в Беслане Арманд заразилась холерой и через два дня умерла в Нальчике в страшных муках.