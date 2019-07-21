21 июля: тулякам показали уникальное конное шоу из Польши

21 и 22 июля на Центральном стадионе им. 50-летия Ленинского комсомола прошли выступления уникального коллектива – «Польского конного ревю». Это был единственный в мире подобный коллектив, который показывал на больших аренах конные трюки и представления.

В 1979 году «Польское конное ревю», с успехом гастролировавшее по многим странам мира, впервые приехало в СССР. Оно уже успело побывать в Риге, Пскове, Ленинграде, Новгороде, Калинине. В Тулу же приехало сразу после успешных концертов в Москве на стадионе «Локомотив». Всего гастроли по Советскому Союзу затянулись тогда на пять месяцев.

Зрителям были показаны польские рыцари семнадцатого века и рыцарские турниры, гонки греческих колесниц, выступление амазонок в стиле ретро, бравуры польских гусаров, венгерскую почту (когда один наездник стоит на пяти лошадях) с боем, гонки обезьян на конях, фейерверк костюмов и другие захватывающие номера. Также были разыграны средневековые сценки – деревенская краковская свадьба и нападения вольных разбойников на купцов с последующей раздачей награбленного народу.

В шоу были задействованы 67 наездников и 70 коней. Кто-то из них даже отчасти был известен советским зрителям. Артисты конного шоу снимались, например, в исторической драме «Пан Володыевский», которая с успехом шла в СССР, и в других популярных костюмных фильмах.

В Туле польские артисты дали при полном стадионе аж три концерта – вечером 21 июля и еще два на следующий день.

Отметим и милую шутку директора Ревю Яна Ривеса:

– Наездники у нас все молодые, гастролируют семьями. И, что главное, работают по щекинскому методу, совмещая несколько профессий. В Тулу, например, меня привез на машине Дарьюс Бочковский, он же наездник, он же водитель авто.