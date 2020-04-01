1 апреля: тульские церкви 1945 года

Уполномоченный по делам русской православной церкви отчитался о том, сколько на 1 апреля 1945 г. в Тульской области работает церквей.

Это был период, когда Русской православной церкви было сделано немало послаблений. В 1944 году указали не чинить особых препятствий при возобновлении работы религиозных общин. 26 февраля 1945 года комиссия при СНК СССР освободила от призыва по мобилизации служителей культа (военнообязанных запаса, независимо от возраста и состава), отправляющих потребности культа в действующих молитвенных зданиях.

Однако при проверке выяснялось, что рассмотрение заявлений об открытии церквей повсеместно принимает затяжной характер.

Так в Тульской области из поступивших 30 заявлений (в том числе 21 заявление в 1944 г.) в течение первого квартала 1945 г. было рассмотрено всего лишь 8 ходатайств. 16 заявлений остались нерассмотренными вовсе.

Особенно же тулякам от вышестоящего московского начальства досталось за ситуацию с открытием церкви в Белеве.

Уполномоченная религиозной общины Тимошкова еще 19 марта представила уполномоченному Совета по делам Русской православной церкви в Тульской области Гришину заявление и список общины для ее регистрации. Через три дня Белевскому райисполкому было послано распоряжение о передаче здания Стефановской церкви и культового имущества. Однако тут же приехавшая после этого в Тулу представитель белевского райисполкома В. Коростелева сообщила о том, что местная райконтора отказывается освободить здание церкви, ссылаясь на особое указание наркомзага.

Ей все же было объяснено, что решение Совета по делам Русской православной церкви одобрено правительством Союза, и оно подлежит обязательному выполнению для всех наркоматов. Путем переговоров пришли к такому решению. Поскольку здание церкви еще занято зерном, то возможна некоторая отсрочка в передаче. Но после отгрузки зерна и окончания весенней посевной кампании здание надо немедленно отдать верующим. Тем более, как выяснилось, на эту церковь у райконторы вообще не было никаких прав. В свое время ее заняли просто явочным порядком – пришли и взяли, без решения каких-либо советских органов. Никаких документов на право владения бывшей церковью у райконторы наркомзага с тех пор так и не появилось.

И это был наиболее мягкий компромисс, поскольку в Москве по поводу возникшей ситуации у Совета по делам Русской православной церкви имелась куда более жесткая позиция: «Такие факты, как задержка в открытии церкви в гор. Белеве недопустимы. Необходимо немедленно войти с представлением в тульский облисполком об освобождении здания церкви, занятого райконторой наркомзага без особого на то решения облисполкома, и предоставить это здание общине верующих в соответствии с постановлением совета». И вообще рекомендовали тулякам «более тщательно изучать ходатайства верующих и в необходимых случаях, для проверки лично выезжать на места. Постановления Совета по делам русской православной церкви при СНК СССР по вопросам открытия церквей должны выполняться немедленно».

Что же касается действующих церквей, то на 1 апреля 1945 г. в Тульской области их было всего шесть. Две в Туле (Всех святых и 12 апостолов), по одной в Веневском районе, Крапивне, в Лазаревском и в Заокском.