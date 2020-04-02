2 апреля: в Тулу на пике славы приехал ВИА «Синяя птица»

Со 2 по 6 апреля 1980 г. в Туле проходили концерты «Синей птицы» – едва ли не самого популярного на тот момент ВИА в СССР.

Их, конечно, было немало – вокально-инструментальных ансамблей. И в том же 1980-м гремела, например, группа Стаса Намина с суперхитом «Распутин». Нет, не «Распутин» – «Богатырская сила», не в этом суть. Была еще и «Лейся, песня» с «Лай-ла! От всех вокзалов поезда…». А в Туле очень любили свои «Красные маки», которые в том 1980-м году выдали настоящую бомбу – дискоальбом «Кружатся диски». Но ни у кого из них не было главного – невероятного «Клена» в исполнении Сергея Дроздова.

Хотя «Клен» как таковой не был достоянием именно «Синей птицы». К этой песне кто только не примеривался. Еще в 1973-м ее записал на пластинку ВИА "Калинка". Есть миньон с "Кленом" даже у Людмилы Зыкиной. А уж если забить сейчас в поиск песня «Клен», то варианты могут быть самые разные – от Аркадия Северного до Жени Белоусова, Игоря Саруханова и группы «Ария». Это теперь поистине наше всеобщее национальное достояние.

А началось все с маленькой невзрачной гибкой пластинки, на которой кроме «Клена» были еще песни «Слова» («Ты мне написала, что давно устала ждать заветных слов»), «Только море» и «Родина» на стихи, между прочим, Евгения Евтушенко. Кому как, а нам эту «Родину» – «Но если все-таки, друзья, жить без чего-то невозможно, то это Родина моя» ставили на уроке литературы, чтобы приобщить к высокой поэзии. И вообще, в сонме нашей нынешней музыкальной тусовки есть ли хоть один исполнитель, у которого имеется в репертуаре песня с таким простым и незатейливым названием – «Родина».

По-видимому, никто не ожидал колоссального успеха этого миньона, и прежде всего «Клена», иначе выбрали бы какой-то более презентабельный вариант записи. Гибкая пластиночка – она была даже не стерео, с очень низким качеством записи. Но зато потом каждая новая маленькая пластинка «Синей птицы» моментально становилась суперхитом, и звучала отовсюду кроме радио и телевидения – там популярную музыку особо не жаловали. Несколько первых миньонов составили диск-гигант, который кроме «Клена» украсила еще и королева советских танцплощадок песня «Горько» («Сижу тихонько я в стороне»).

И тут же их хватило на еще один полноценный альбом «От сердца к сердцу», в котором каждая композиция уже пелась всей страной. С особенной страстью, конечно, «Урок сольфеджио»: «Там было до-фа-фа!» А еще «Хочешь я стану дождиком», «Между мною и тобою», «Не обещай меня любить» и много чего еще.

К 1980 году в репертуаре «Синей птицы» уже были «Пусть, опять я снова ошибусь», «Цветы мне говорят прощай» на одно из последних стихотворений Сергея Есенина, «Кот Мурлыка», которого пели вместе с залом. В огромной стране уже практически не было людей, кто не знал бы хоть одну популярную песню «Синей птицы». Ну и, конечно, на концертах они исполняли попурри на первые свои известные хиты, поскольку все, что хотела публика, исполнить за один раз невозможно было уже тогда.

Предполагалось, что концерты в тульской филармонии продлятся четыре дня – со 2 по 5 апреля, по три выступления в день: в 15, 18 и в 21 час, а пятого – в 13, 16 и 19.30. Но поскольку билетов хватило далеко не всем, устроили еще три выступления 6 апреля, уже в ДК машиностроителей. Филармония в этот день уже была занята – здесь начались гастроли чешской группы «Олимпик».