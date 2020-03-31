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Тульские тайны: Этот день в истории города
31 марта: в Туле прошел День розового цветка

31 марта: в Туле прошел День розового цветка

31 марта 1915 года в Туле прошел День розового цветка – благотворительная акция в пользу бедных глухонемых детей. Все желающие поучаствовать в этом добром деле покупали за приемлемую для себя сумму розовый цветок, который предлагали на улицах волонтеры, или просто опускали деньги в специальные кружки, установленные в публичных местах.

Организатор акции – графиня И. Толстая призывала, внимая ужасам войны, не отворачиваться от окружающего мира, повседневного горя, чтобы население Тулы осталось верным себе и откликнулось бы на призыв помочь бедным обездоленным судьбою детям.

Продажа цветка началась еще накануне – 30 марта. Продавала цветок почти исключительно учащаяся молодежь, без устали ходившая по улицам города. В учреждениях, клубах и театрах цветок продавали дамы-благотворительницы и барышни. С наступлением темноты продажа розового цветка на улицах закончилась и была перенесена в синематографы, клубы, цирк и театр.

Хотя сбор прошел довольно успешно, но, в условиях войны собрать большой суммы не удалось. За цветок давали преимущественно мелкую монету, да и продавцов и продавщиц было на улицах маловато. Всего организаторы выручили в этот день на благотворительные цели 1 508 рублей 16 копеек.

 

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Автор: Сергей Гусев
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