11 июля: В Туле король свистунов побил палкой продавца газет

Эту милую, во многом перекликающуюся с нынешней повседневностью заметку «Тульская молва» поместила 11 июля 1910 г.

«Камера городского судьи 1-го участка. Обвиняется негр Альфредис, «король свистунов», в оскорблении действием газетчика Костикова.

По словам Костикова, негр, без всякой с его стороны вины, ударил его палкой на Киевской улице.

– Я ему ничего не сделал, а лишь предлагал купить газету, – плачется потерпевший.

– А разве за это бьют? – спрашивает судья.

Но, по словам негра, обстоятельства дела были совершенно иначе. Он шел по Киевской улице и к нему приставал разносчик газет с просьбой купить газету, а Костиков сам оскорбил его, предложив: купить ему на пятачок мыла, чтобы помыть поганую морду. Тогда он «слегка» ударил разносчика палкой.

Свидетели подтвердили рассказ негра.

Городской судья, за взаимностью оскорблений, оправдал «короля свистунов»».