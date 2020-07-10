10 июля: туляки не хотят читать безбожную прессу

10 июля 1930 г . окрсовет союза воинствующих безбожников отчитался о ходе проведения месячника распространения антирелигиозной печати.

Особо плохо обстояло дело с распространением безбожной печати на оружейном заводе. Выписка газет и журналов падала. Если в январе 1930 года выписывалось их 115 экземпляров (это по заводу-то), то в июне осталось всего 77 подписчиков. По мнению окрсовета, это являлось следствием плохой работы по распространению этой необходимой каждому рабочему литературы.

Как распространять безбожную печать, оружейники могли поучиться у безбожников патронного завода и фабрики «Ревтруд». В мае на патронном заводе выписывалось 40 экземпляров, а в июне уже 300. На июнь активист союза тов. Моргунова на фабрике «Ревтруд» завербовала 70 подписчиков и обещала довести их число до 100.

Правда, в ответ оружейники взяли на себя перед окрсоветом безбожников обязательство дать безбожной печати 1000 подписчиков.

В итоге всех туляков призывали обратить самое серьезное внимание на продвижение безбожной литературы, высказывающей марксистское миропонимание.