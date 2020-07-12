12 июля: в Туле проходит первенство СССР по стрельбе из лука

12 июля 1970 г. на Центральном стадионе им. 50-летия Ленинского комсомола в Туле продолжалось молодежное первенство СССР по стрельбе из лука.

В Советском Союзе это был еще очень молодой вид спорта. Только в 1958 году во Львове и Москве состоялись первые соревнования. А в 1967 году СССР был принят в Международную федерацию стрельбы из лука по мишеням — ФИТА. В 1968-м советские лучники дебютировали на чемпионате Европы в Австрии. А в 1969-м на чемпионате мира в США.

Несмотря на внешнюю простоту, стрельба из лука – спорт сильных и выносливых. Это особенно подчеркивалось во время соревнований в Туле, ведь для большинства зрителей все происходящее было совсем в новинку. Чтобы натянуть тетиву лука каждый спортсмен прилагает усилия в 20-22 килограмма. А если учесть, что он еще иногда по нескольку раз прицеливается перед выстрелом, то за день лучнику приходится вытягивать 60-70 тонн!

Безусловным лидером молодежного первенства, проходившего в Туле, был москвич Александр Аулов. На дистанции 30 метров он показал замечательный результат, которому мог позавидовать любой опытный мастер. После 12 серий, а в каждой из них спортсмен выпускает по три стрелы, он набрал 326 очков. Это стал рекордом соревнований. Блестяще провел Александр стрельбу и с других отметок – 90, 70 и 50 метров. Он стал единственным из участников соревнований, который преодолел отметку в сумме 1000 очков.

У юниорок отлично выступила В. Довидайтите из Литвы – почти все выпущенные ею стрелы поражали центральные круги мишеней – «девятки» и «десятки».

В 1972 году стрельба из лука после длительного перерыва вновь была включена в программу Олимпийских игр, и с этого года российские лучники принимают участие в Играх.

Что касается лидеров тульских соревнований, то Александр Аулов входил в состав сборной СССР, однако в числе победителей чемпионатов СССР и первенств мира или Европы не значится.

На снимке: лучники Москвы А. Аулов, Т. Яськевич, Н. Козлов