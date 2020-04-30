30 апреля: в Туле ветераны войны посадили деревья в парке Победы

В канун 1 мая 1980 года в Туле прошел субботник, на котором в местах последнего рубежа обороны города ветераны войны, защитники Тулы в 1941 году, комсомольцы заложили парк Победы. По склону бывшего противотанкового рва, соединившего Одоевское шоссе со Старокалужской дорогой, в память о тех, кто пал смертью храбрых, защищая город, они посадили молодые деревья.

Само собой родилась идея, что многие из этих деревьев были именные — в честь лейтенанта Волнянского, в честь воинов его расчета Никитенко, Беспалова, Волокитина, в честь комиссара Агеева, генерала Болдина, других героев того времени. Среди тех, кто сажал деревья в 1980 году, были Герой Советского Союза А. А. Рогожин, бывший командир батальона Тульского рабочего полка А. А. Елисеев — свидетель самой первой атаки на город, когда немцы шли со стороны Рогожинского поселка. Есть в парке Победы деревья, посаженные секретарем Привокзального райкома партии во время обороны Тулы Ф. Т. Храмайковым. Он тоже вошел в историю обороны Тулы своим героизмом.

На железнодорожную станцию в Лихвинке как-то пришел состав с углем, который в дороге подвергся воздушному налету. Когда начали его разгружать, на платформе вдруг обнаружили неразорвавшуюся бомбу замедленного действия, готовую вот-вот взорваться — внутри ее можно было услышать слабое тикание часового механизма. Секретарь райкома партии Ф. Храмайков и начальник штаба МПВО В. Потапин, отведя людей в безопасное место, вытащили пятидесятикилограммовую бомбу на руках, положили ее на сиденье автомобиля и вдвоем отвезли на окраину парка. Саперы из них были никудышные, однако опасный груз они доставили в целости и сохранности. Прибывший к этому времени минер К. Стукалов обезвредил бомбу и рассказал, что до взрыва оставалось сорок минут.

Эти места на топографических картах командиров моторизованного полка СС «Великая Германия» были отмечены как удобный плацдарм для обороны. И именно здесь состоялся последний концентрированный удар немцев, рассчитывавших прорваться в Тулу. Врага тогда остановили неожиданным прожекторным ударом.

Все эти события помнил участник субботника, бывший начальник штаба дивизиона 732-го зенитно-артиллерийского полка Б. К. Вышегородцев.

«От позиций врага 1-ю батарею нашего полка, которой командовал старший лейтенант Мазуров, оделяла вот эта балка. Чуть повыше ее, в районе деревни Маслово, находился пехотный полк противника, за которым наши разведчики вели постоянное наблюдение.

Вечером 7 декабря на наблюдательный пост заступил ефрейтор Баранов. Около десяти часов вечера он услышал со стороны противника шум, напоминающий движение колонны. Разведчик сразу же доложил об этом по телефону командиру. Батарея была приведена в полную готовность.

Около одиннадцати часов вечера у скотных дворов совхоза „Мясново“, где проходил передний край обороны, началась сильная стрельба из автоматов. Это немцы, чтобы отвлечь внимание от своих основных сил, бросили на фланги до ста автоматчиков. Комиссар батареи младший политрук Дадонов с группой солдат вступил с фашистами в бой. Основная же группа врага силой до батальона в полной темноте, без стрельбы двигалась по дороге развернутым строем.

Когда противник уже подходил к батарее и приготовился к атаке, два мощных прожектора осветили дорогу. Лучи упали на боевые порядки немцев, они оказались как на ладони. И тут заговорила наша артиллерия. Выдвинутые вперед два зенитных орудия с расчетами сержанта Данилюка били по врагу прямой наводкой. Шквал огня обрушили на врага и бойцы 755-го стрелкового полка, оборонявшие подступы к Туле.

Удар был настолько неожиданным и ошеломляющим, что фашисты начали бросать оружие и в панике разбегаться в стороны от дороги, но там их настигал прицельный огонь бойцов-артиллеристов. Ночная атака фашистам не удалась. А утром восьмого декабря по всему фронту Тульского боевого участка началось наше наступление».

С девяностых годов парк Победы находился в запущенном состоянии. Но в 2015 году его восстановили, территорию благоустроили.

На фото: деревья сажает участник обороны Тулы Ф. Т. Храмайков.