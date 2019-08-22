22 августа: тульский кинотеатр «Форум» переименовали в «Пионер»

22 августа 1954 г. кинотеатр «Форум», который в Туле стильно произносили с ударением на последнем слоге, переименован в «Пионер».

Один из самых старых кинотеатров города, который начал работать еще до революции, не отличался особой презентабельностью: кассы на улице — в плохую погоду приходилось стоять продуваемым всеми ветрами или под дождем, два маленьких не очень обустроенных зала. Но его любили. Возможно, и потому, что располагался он в самом центре города, — близко добираться всем. В своей недолгой истории «Пионер» успел побывать и кинотеатром детского фильма, пока это звание не перешло к «Космосу», и кинотеатром повторного фильма. Если кто-то не успевал посмотреть хорошее кино в первые дни показа, то набирался терпения и ждал, когда его начнут крутить в «Пионере». Как правило, такие ожидания оправдывались.

Потом «Пионер» закрылся на капитальный ремонт. А в 1972 году на его месте появился кинотеатр «Родина».