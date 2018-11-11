11 ноября: показательный судебный процесс за халатное вождение трамвая в Туле

11 ноября 1933 года народным судом рассматривалось в порядке показательного процесса дело водителя и кондуктора, которые преступно халатно отнеслись к своим обязанностям и допустили аварию двух трамвайных вагонов 30 октября этого года на Октябрьской улице.

Суть дела была в следующем. Вагоновожатая Некрасова, ведя вагоны от улицы Штыковая, не проверила действия воздушного тормоза в прицепном вагоне и не использовала других тормозов в то время, когда вагоны со скоростью не меньше 40 км в час шли под уклон от улицы Сакко и Ванцетти до Октябрьской. А кондуктор Чибисова по своей халатности на конечной остановке не закрыла кран, соединяющий тормоз «Вестингауза». Это стало одной из основных причин отказа к действию воздушного тормоза, а отсюда авария двух вагонов: моторный вагон сошел с рельсов, а прицепной свалился на бок. Несколько человек получили ранения и ушибы.

Почти через тридцать лет случился похожий случай в Заречье. В апреле 1972 года водитель трамвая не воспользовалась ни основным, ни резервным тормозом, и это привела к тому, что два вагона с пассажирами завалились на бок во время движения. Это стало самой кровавой аварией в истории Тулы.

В 1933 году, по мнению суда, если бы Некрасова и Чибисова проявили необходимую распорядительность, вполне могли бы предотвратить крушение.

Виновность обвиняемых была вполне доказанной. Суд решил: вагоновожатую Некрасову подвергнуть лишению свободы на полтора года, и кондуктора Чибисову на 8 месяцев принудработ.

Кроме того судом приговорен к 6 месяцам принудработ условно старший мастер Демушкин, допустивший неправильное распределение работников службы движения.

Прошедший процесс вскрыл также безобразную картину в работе трампарка, где до сих пор еще работают классово-чуждые элементы. На суде выяснилось, что вагоновожатые Некрасова, Баранов, Минаев, Ушаков и Корамышев являются чуждыми (дети бывших торговцев, кулаков и т.д.), а мастер ремонта Шуров является сыном бывшего фабриканта.

Пьянство, нарушения трудовой дисциплины – частые явления среди тульских трамвайщиков. Например, 5 ноября 1933 года явились на работу в нетрезвом виде начальник станции Юшин и вагоновожатый Щепетев. 8 ноября в нетрезвом виде явился на работу вагоновожатый Корамышев, а линейный диспетчер Короленко допустил его к выходу на линию.

Интересно, что и в качестве одной из причин страшной аварии 1972 года комиссия назвала многочисленные нарушения техники безопасности и трудовой дисциплины. Тридцать лет прошло, а почти ничего не изменилось.