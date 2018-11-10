10 ноября: родился Иван Бардин – главный металлург советской эпохи

Его называли главным металлургом советской эпохи. Большую роль академик Бардин сыграл и в судьбе Новотульского завода. Благодаря ему НТМЗ, а потом и «Тулачермет», стал базой советской металлургической промышленности. Более пятнадцати лет длилось плодотворное сотрудничество Бардина и тульских металлургов. Лауреат Ленинской премии и двух Сталинских премий первой степени Иван Павлович Бардин родился 10 ноября 1883 года.

За это время в Туле были созданы первая в мире установка непрерывной разливки стали, кислородно-конверторный способ производства стали, разработаны применение кислорода для обогащения доменного дутья, порошковая металлургия, освоена новая технология производства феррованадия. Все это было не просто новые технологии, а открытия, которые вывели СССР в число мировых металлургических держав.

До войны его настоящей победой было строительство Кузнецкого металлургического комбината. Бардин пересмотрел проект американской фирмы, и разработал на его основе собственный, увеличив объем двух доменных печей с 820 куб. м до 1163 куб. м. Американцы отнеслись к этой затее скептически – они считали, что в условиях сибирских холодов даже небольшие печи не могут работать с высокой эффективностью. Но Бардин победил, наглядным свидетельством этому стало увеличение мощности комбината – от 400 тысяч тонн чугуна в год до 1,5 млн тонн.

В 1944 году по инициативе И. П. Бардина Государственный комитет обороны решил построить на Новотульском заводе опытную доменную печь, кислородную станцию и сталеплавильную мастерскую, что стало началом создания здесь научной базы.

Несмотря на огромную занятость, И. П. Бардин ежемесячно приезжал на Новотульский завод, чтобы лично увидеть ход экспериментальных работ и строительство новых опытно-промышленных установок. Его рабочий кабинет был в центральной заводской лаборатории, а останавливался он в одной из квартир дома №4 по улице Металлургов.

«Иван Павлович часто говорил, что самый дорогой эксперимент – это топтание на месте, – вспоминал бывший директор Тульского филиала ЦНИИЧМ, лауреат Государственной премии СССР А. Редько. – Ежемесячно он приезжал на Новотульский металлургический завод. Здесь, на месте, вникал во все детали и оперативно решал производственные и хозяйственные вопросы. С ним вместе всегда приезжали крупные ученые и конструкторы. Бардин привозил с собой самую новейшую литературу по разрабатываемым проблемам. Эти встречи являлись практически научными конференциями в производственных условиях.

Своими знаниями и богатым опытом Иван Павлович щедро делился со всеми и особенно с молодежью.

Просматривая чертежи моего диплома, он сказал:

– Мне представляется, что путь молодого специалиста должен быть таким: после окончания института вы проработайте не менее трех лет конструктором. Здесь вы освоите международный язык инженера – чертеж. Научитесь выражать свои мысли на чертеже. Затем поработайте не менее пяти лет на исследовательской работе. Вы научитесь совершенствовать технологический процесс и разрабатывать новые процессы. Имея такой опыт, вы станете полноценным специалистом.

И тут же добавил:

– Чтобы освоить практику производства, молодому инженеру надо три года, а на совершенствование процесса, на разработку новых процессов надо отдать всю жизнь.

Вопросам перспективы в развитии черной металлургии он придавал особое значение. Он часто говорил, что творческая мысль конструкторов и исследователей должна опережать существующий уровень техники, как минимум на пятнадцать лет. И это были не просто слова».

Бардин мечтал со временем превратить филиал ЦНИИЧМ и Новотульский металлургический завод в крупный научно-экспериментальный центр по проблеме прямого получения железа. Но эти методы были воплощены на практике только через годы после смерти Бардина.

«Я знал Ивана Павловича в течение почти тридцати лет. Необычная работоспособность, бодрость, оптимизм, доброжелательность к людям, бесконечный поиск нового, стремление вовлечь других, особенно молодежь, были свойственны ему до конца жизни», – считал А. Н. Редько.

Вся жизнь Бардина до самой последней минуты была отдана неутомимому труду – делу, как он говорил. 7 января 1960 года на 77-м году жизни у Ивана Павловича внезапно остановилось сердце во время заседания в Госплане СССР при обсуждении проблем генерального плана развития черной металлургии.

Имя Ивана Павловича Бардина увековечено в названии одной из тульских улиц. А в 2005 году по инициативе совета ветеранов завода и при поддержке руководства предприятия на доме №4 по улице Металлургов была открыта мемориальная доска в его честь.

На фото: академик И. П. Бардин на Новотульском металлургическом заводе. 1950-е годы.