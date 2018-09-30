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Тульские тайны: Этот день в истории города
30 сентября: как в Туле боролись с пьянством полицейских

30 сентября: как в Туле боролись с пьянством полицейских

30 сентября 1913 г. полицмейстером был разослан тульским  приставам следующий приказ о недостойном поведении их коллеги.

«Помощник пристава 3-й части Ларионов, будучи назначен 22 сентября в наряд дежурным в общественное собрание остался там после двух часов ночи в буфете в качестве гостя с евреем Зафрен и его знакомыми, напился пьян, нанес оскорбление словами Зафрену и своим поведением вынудил старшину собрания попросить его о выходе. Потребовав себе вина, Ларионов не уплатил по счету денег, обнажал шашку, показал себя с самой неприличной стороны. Неприлично так себя вести где бы то ни было, а тем более в клубе, где Ларионов после двух часов ночи мог оставаться только как гость. Ларионов состоит классным чиновником полиции всего лишь около одного месяца; ничем не проявив себя за это время как чиновник, он успел, однако, проявить самые некрасивые стороны своей личности. Такие чиновники позорят полицейский мундир и не заслуживают быть принятыми в общество своих сослуживцев».

Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 11:31 +7
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