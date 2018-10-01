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Тульские тайны: Этот день в истории города
1 октября: ходить по улицам Тулы стало опасно

1 октября: ходить по улицам Тулы стало опасно

1 октября 1943 г. в тульской прессе опубликована заметка о том, что ходить по улицам города, особенно в темное время суток, становится опасно. И дело не в преступности, а в ужасающем состоянии городских дорог.

«На многих улицах Тулы имеются мостики – пешеходный и проезжие. За последние полтора-два года они почти не ремонтировались и сильно обветшали, а кое-где пришли в полную негодность.

Мостики на улице Войкова постепенно разрушаются. По ним скоро станет опасно не только ездить, но и ходить. Давно следует капитально отремонтировать мостики на углу улиц Пролетарской и им. Чапаева, а также на углу ул. Советской и Ф. Энгельса. В самом центре города – на углу улиц Коммунаров и Советской – пешеходный мостик также неисправен. Доски на нем проваливаются.

Наступили длинные и темные вечера. Движение транспорта и ходьба по неисправным мостикам стали особенно затруднительными. Райсоветам, а также дорожно-мостовому управлению горисполкома надо немедленно позаботиться о ремонте пешеходных и проезжих мостиков».

Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 09:33 +8
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