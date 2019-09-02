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Тульские тайны: Этот день в истории города
2 сентября: Сербия сделала в Туле крупный заказ на изготовление ружей

2 сентября: Сербия сделала в Туле крупный заказ на изготовление ружей

2 сентября 1909 г. газета «Русское слово» сообщила о том, что Тульским оружейным заводом получен от сербского правительства заказ на изготовление ружей, всего на сумму 80 000 руб.

При этом «несколько времени назад, в разгар конфликта с Австро-Венгрией, Сербия обратилась с заказом большого количества ружейных пуль к Тульскому патронному заводу. Однако завод был не в состоянии взять означенный заказ на пять недель раньше, нежели мог сделать это завод».

Пули, в общем, мы сербам отлить не успевали, а вот ружья поставили.

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Автор: Сергей Гусев
сегодня, в 13:43 +4
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