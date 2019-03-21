21 марта: 30 лет футбольному клубу «Арсенал»

21 марта 1989 года под Восточной трибуной Центрального стадиона им. 50-летия Ленинского комсомола состоялась учредительная конференция футбольного клуба «Арсенал», или, тогда еще, экспериментального футбольного клуба «Арсенал». Боязливая советская власть, даже объявив перестройку, осторожничала, и на всякий случай клуб, работающий на хозрасчете, то есть окупающий сам себя, причислила к экспериментам.

Идея клуба не была однозначно тульской – подобные организации создавались по всей стране. В Туле взяли за образец модель из города Владимира. Учредителями клуба стали областной совет ВДФСО профсоюзов, областной спорткомитет, обком ВЛКСМ, управление спортсооружений профсоюзов (Центральный стадион) и оружейный завод.

Так что из всех дат основания клуба «Арсенал» именно эта дата 21 марта 1989 года имеет едва ли не наибольшее значение. Если, конечно, не искать ее совсем в глубинах истории.

Первым председателем клуба стал руководитель «Тулаглавснаба» Виктор Вяткин. «Тулаглавснаб» – это своего рода государство в государстве, ничего не производя, кроме документов, он была одной из самых серьезных организаций города, поскольку здесь распределяли практически все фонды материальных ресурсов по четырем областям – Тульской, Орловской, Брянской, Калужской.

Правда, руководитель-общественник на посту руководителя клуба вызвал всеобщее недовольство. На конференции говорили: если бы Виктору Леонидовичу предложили руководить главком на общественных началах, а профессионально работать в клубе, он вряд ли бы согласился. Позже председатель облсовета ВДФСО профсоюзов Ю. Селивохин так объяснил этот выбор:

«Мы и сами понимаем, что лучше, если бы клубом руководил человек, находящийся в его штате. Но, к сожалению, сделать это пока не можем по ряду причин. И самая главная из них – отсутствие подходящей кандидатуры – того, кому бы мы могли довериться полностью. Но вполне возможно, что жизнь заставит нас пересмотреть решение.

После чего обещал уже в ближайшее время принять на работу двух штатных заместителей председателя.

В президиум клуба – главный руководящий орган в период между конференциями – были выбраны от организаций-учредителей Л. Рожков (ТОЗ), Ю. Селивохин (облсовет ВДФСО профсоюзов), А. Чеботарев (обком ВЛКСМ), В. Борисов (спорткомитет), М. Сандлер (управление спортсооружений прфсоюзов), от команды мастеров – главный тренер В. Папаев и начальник команды Н. Попков, а также А. Карпов от клуба любителей футбола, В. Руднев как председатель областной федерации футбола, Ю. Сычев – председатель федерации ДФСО профсоюзов, один из ведущих детских тренеров В. Алехин и от судейского корпуса Г. Куличенков.

Первыми коллективными членами стали завод торгового и технологического оборудования и оптовое предприятие «Роскоопкультбытторга». Они же перечислили клубу первые средства.

Еще часть денег предполагалось собрать от взносов членов экспериментального футбольного клуба «Арсенал» – десять рублей в год с обычного гражданина и три рубля с учащегося. После чего на конференции тут же опять разгорелись споры. Ведь, согласно уставу, за сданные деньги член клуба имел право заниматься в клубных секциях, пользоваться инвентарем, спортивной формой, пособиями клуба. А о каком инвентаре может идет речь, если его даже у команды мастеров еще не хватало.

Впрочем, проблема с материальной базой и после создания клуба не сдвинулась с места. 1 августа того же года в письмах на имя секретарей обкома КПСС Давыдова и Костюрина клуб любителей футбола обращал внимание на то, что «…условия для повседневных тренировок, условия личной жизни остаются для одиннадцати человек шестисоттысячного города такими же, как и сорок лет назад. Одно-разъединое футбольное поле центрального стадиона им. 50-летия ВЛКСМ для соревнований и тренировок молит о реконструкции. Ему, т.е. этому полюшку, исполняется в августе текущего года 30 лет. Детям и подросткам ДЮСШ по футболу на центральном стадионе заниматься негде. Это не потому, что здесь нет места для оборудования тренировочного футбольного поля. Все от проволочек директора стадиона».

Тульские болельщики просили решить проблему с тренировочным полем для команды мастеров, восстановительным центром, выделением жилья, купить машину РАФ для нужд клуба. Единственное, уже не просили видеомагнитофон – к этому моменту был приобретен для клуба легендарный ВМ-12.

Что касается условий для тренировок, то один из ведущих наших детских тренеров В. Алехин тогда возмущался: «Честно говоря, я уже мало во что верю. Уж сколько лет кормят одними разговорами. А вот сейчас вновь весна. И вновь не знаем, где тренироваться. Сколько обещают уложить резинкой асфальтовое поле на Центральном стадионе, но все одни разговоры. Надоело побираться».

Весьма пророческие слова сказал и тренер Ю. Сычев: «Мне кажется, организаторы слишком увлеклись сбором денег. Как бы за всем этим не забыть главного – клуб создается для развития футбола. В первую очередь нужно обратить внимание на детский футбол. Уже входит в жизнь постановление, по которому за каждого приглашенного игрока нужно будет платить. И тогда уже не купишь сразу по пять-шесть футболистов – за них придется выкладывать приличные деньги. Так и прогореть недолго, если не будем растить собственный резерв».

На то, чтобы утвердить новую хозрасчетную структуру, также ушло немало времени. Решение «О создании экспериментального футбольного клуба «Арсенал»» было подписано в облисполкоме только 7 апреля.

Приставка «экспериментальный» отвалилась сама собой в следующем году. Это произошло после того, как клуб возглавил Леонид Липовой. Произнеся фразу: «Это что еще за эксперименты над футболом» он просто перестал вписывать в документы это слово. Гром не грянул, небо в Дунай не упало. Никто даже не заметил, что эксперименты и правда закончились.