22 марта: Тулу переименовывают в Ленинск

В марте 1924 года Губисполком своим постановлением воспретил переименовывать и в будущем именовать свои предприятия именем Ленина без своего разрешения.

Объяснялось это тем, что некоторые торговые, промышленные, кооперативные предприятия и другие организации самовольно называют себя именем Ленина. Но не все и не во всех смыслах могут носить имя вождя революции – почетнейшее имя в советской республике. Уже переименовавшие себя предприятия и организации должны были возбудить ходатайство перед губисполкомом об оставлении за ними этого наименования.

Интересно, что примерно через месяц, 24 апреля, «Коммунар» опубликовал заметку в продолжение этой темы.

«За последнее время наблюдаются случаи адресования корреспонденции в город Ленинск вместо города Тула, тогда как город Тула не только не переименовывался в город Ленинск, но даже об этом не поднимался вопрос. Во избежание замедления и даже совершенно неполучения корреспонденций, тульская почтово-телеграфная контора просит граждан города Тулы предупредить своих корреспондентов о необходимости адресования ими корреспонденций по адресу гор. Тула, а не Ленинск».