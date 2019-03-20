20 марта: родился герой-разведчик Петр Морозов

20 марта 1924 г. в Туле, в рабочей семье, родился Петр Андреевич Морозов, в годы войны – разведчик отдельной роты разведки 83-й морской стрелковой бригады 46-й армии 3-го Украинского фронта, рядовой. Герой Советского Союза.

До войны окончил семилетку, работал трактористом в совхозе Апостоловского района Днепропетровской области Украины. В 1940 году призван в армию, с сентября 1041 – на фронте.

Разведчик отдельной роты разведки 83-й морской стрелковой бригады комсомолец краснофлотец Петр Морозов при форсировании Днестровского лимана 21 августа 1944 года одним из первых высадился на вражеский берег и, ворвавшись в траншеи, гранатой уничтожил огневую точку с расчетом противника. На следующий день, 22 августа 1944 года, в бою за село Байрамча, ныне Николаевка-Новороссийская Саратского района Одесской области Украины, отважный морской пехотинец с группой разведчиков захватил 4 автомашины и взял в плен 11 гитлеровцев.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство краснофлотцу Морозову Петру Андреевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Награжден также орденом Ленина, орденами Красной Звезды, Славы 3-й степени, медалями.

После войны мичман Петр Морозов жил в Одессе. Скончался 19 мая 1981 года.