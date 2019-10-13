13 октября: в Туле прошли концерты рок-группы «Савояры»

13 и 14 октября 1979 г. в Туле прошли концерты рок-группы «Савояры». Это были последние выступления этого коллектива в нашем городе в статусе артистов местной филармонии.

В Тулу группа переехала из Ленинграда, уже достаточно известной в узких кругах. В 1976 году она стала лауреатом рок-фестиваля «Liepajas Dzintars» в Лиепае. Что уж там у них не получилось в Питере – дело прошлое. Но в Туле «Савояров» полюбили сразу. Говорят, что прежде чем начать разъезжать с гастролями, музыканты некоторое время играли на танцах в ДКЖ. Веселое, конечно, было время. В ДКЖ – настоящие «Савояры», в ДК профсоюзов – «Фанты» с Игорем Тальковым.

Лидер группы, он же художественный руководитель – Алексей Котов, которому принадлежат многие хиты группы. Члены коллектива – тоже не из самодеятельности, многие имели профессиональное музыкальное образование. Безусловные хиты того времени – «Мячик», «Будь моей судьбою», «Золушка», «Как быть тогда», «Мне печалиться некогда», «Свое оправдать появление», и т.д., и т.д., и т.д.

В мае 1980 года участники группы «Савояры», кроме туляка Вячеслава Родионова, вернулись домой, и стали коллективом Ленконцерта. Правда, Тулу по старой памяти не забывали, приезжали сюда еще неоднократно.