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Тульские тайны: Этот день в истории города
14 октября: одобрен проект «белого дома»

14 октября: одобрен проект «белого дома»

14 октября 1974 г. Совет Министров РСФСР утвердил технический проект на строительство административного здания обкома КПСС и облисполкома, разработанный институтом ЦНИИЭП и спортивных сооружений им. Б. С. Мезенцева. Строительство началось в 1975 году и должно было быть закончено в 1978-м.

Здание Дома советов и прилегающая территория строились на условиях софинансирования – часть денег выделяли Тульский обком и облисполком, часть – ЦК партии.

Чтобы ускорить дело и ощутить чувство сопричастности к большому делу, все партийные работники города периодически отправлялись на субботники по уборке мусора со стройки. Но всё равно как задумали не получилось. Строительство было закончено только в 1983 году. Современное здание областной администрации занимает площадь в 12 320 кв. м, в нем 2 912 метров коридоров, 1 568 окон, 780 кабинетов, 1 560 дверей, 2 464 ступеньки, 56 туалетов, 9 пассажирских и 3 грузовых лифта.

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Автор: Сергей Гусев
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