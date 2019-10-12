12 октября: в Туле разрешили рабочим собирать деньги на памятник Петру I

12 октября 1909 г. на оружейном заводе прошло заседание выборных от мастерских и рабочих, которое постановило «признать желательным устроить среди рабочих завода сбор и постановку перед зданием завода памятника основателю завода императору Петру I. Необходимую сумму следует собрать вычетами со всех мастеровых, рабочих и других служащих завода — по полкопейки с каждого получаемого рубля в течение 10 и 11 годов».

Также решили «вопрос об желательности постановки памятника и необходимости для него вычета решить закрытой баллотировкой всех рабочих завода и признать вопрос решенным только тогда, когда за него выскажутся 2/3 голосов из числа подавших записки».

Идею с вычетами, правда, начальник завода Кун не поддержал: «Я не нахожу возможным, чтобы вычеты на постановку памятника были обязательны для всех, а потому предписываю начальникам мастерских открыть добровольную подписку на сию цель».

Добровольную — так добровольную. Провели опрос по заводу, сколько вообще человек готовы скинуться на памятник царю. Оказалось, если не все, то очень многие. По ствольной мастерской из 456 работающих 440 изъявили согласие на вычеты. В механической из 413 — 368. В коробочной — 411 из 420. На сборке ружей — 61 из 62. В коробочной мастерской из 420 — 411. На сборке ружей — 61 из 62. В контрольной мастерской — 72 из 77. По штыковой мастерской — 246 из 250. В инструментальной мастерской 370 человек сказали да, 50 — нет.

Подписка дала блестящие результаты, — констатировал Кун. — Из 4000 состоящих на заводе приняли участие в сборе денег более 3 000 человек. Точнее, из 4040 — 3170. «Такое единодушие и сознательность в пожертвовании на памятник проявлены со стороны рабочих. Несмотря на скромные заработки в настоящее время, необходимо отметить это торжество достойным образом».

Сам памятник, как известно, был открыт к 200-летнему юбилею оружейных заводов в 1912 году.