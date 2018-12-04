4 декабря: в Туле начали показывать фильм «Александр Невский»

4 декабря 1938 года в кинотеатре им. Бобякина началась демонстрация нового звукового исторического художественного фильма «Александр Невский». Его называли большой победой советского кино. «Александр Невский» считается одной из лучших работ режиссера Сергея Эйзенштейна. Музыку к фильму написал Сергей Прокофьев. Главную роль исполнил «орденоносец», как тогда уточняла реклама, Николай Черкасов. Также в главных ролях были орденоносцы Н. Охлопков и туляк А. Абрикосов.

Весьма показательна реклама, которой зазывали туляков в кино: «Патриотический фильм о величии, мощи и доблести русского народа, его любви к родине, о славе русского оружия, о беззаветной храбрости в борьбе с захватчиками русской земли. О том, как в исключительно тяжелых условиях в генеральном героическом сражении на Чудском озере русский народ разгромил на-голову немецких захватчиков — интервентов псов-рыцарей».

На Ленинградской копировальной фабрике было изготовлено 800 копий фильма, и его показ стартовал практически одновременно по всей стране. В Туле, правда, на несколько дней позже, чем в некоторых других городах. В Москве «Александр Невский» шел уже с 1 декабря, и в первый же день в семи кинотеатрах его посмотрели сорок пять тысяч человек.

В Туле эпопею о сражении с псами-рыцарями ежедневно смотрели более четырех тысяч человек — больше зал кинотеатра им. Бобякина не вмещал. Фильм пользовался бешеной популярностью — не меньше, чем незадолго до этого легендарный «Чапаев». Билеты раскупались на несколько дней вперед. В день было 6 сеансов. Стилистика указаний времени начала сейчас выглядит весьма необычно: 12−30, 2−30, 4, 7, 9, 10−45.

О фильме писали и в тульских газетах. Вот, например, строчки из отзыва Ф. Сучкова — рабочего цеха т. Фомина:

«Фашистские „историки“ предпочитают не упоминать об этом позорном поражении своих крестоносцев, но им следовало бы почаще вспоминать об этом историческом событии, особенно теперь, когда фашистские потомки псов-рыцарей лелеют мечты о вторжении на нашу землю. Советский народ покажет им свою силу, как семь веков назад показали псам-рыцарям свою силу и героизм наши предки — заявляют рабочие».

Расшифруем для невоенных людей фразу «рабочий цеха т. Фомина». Она означает, что товарищ Ф. Сучков трудится не некоем тульском предприятии, упоминать название которого в открытой печати уже запрещено. Но можно уточнить, кто у него там на этом секретном заводе начальник цеха.

Весьма показателен и еще один факт. Одновременно с «Александром Невским» в двух других тульских кинотеатрах — «Спартак» и им. Степанова начали показывать «Болотных солдат», одним из авторов сценария которых был Юрий Олеша — «о героических борцах против германского фашизма, о боевой подпольной работе славной коммунистической партии Германии».

После заключения пакта Молотова — Риббентропа в связи с прекращением антинемецкой и антифашистской пропаганды в СССР «Александр Невский» и другие кинофильмы были изъяты из кинотеатров. Но в 1941 году, после начала войны, «Александр Невский» вернулся на экраны с еще более оглушительным успехом. И, конечно, особый смысл приобрели перефразированные из Евангелия от Матфея слова Александра Невского: Кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет! На том стоит и стоять будет Русская Земля!

Сергей Эйзенштейн получил за этот фильм Сталинскую премию и степень доктора искусствоведения без защиты диссертации. Что по тем временам не было совсем уж невероятным фактом. Металлург Иван Бардин, о котором мы писали недавно, был принят в академики без учета его научных работ, которых и не было на тот момент, потому что его главным научным достижением стало строительство завода-гиганта Кузнецкого металлургического комбината.

А на советском ордене Александра Невского, учрежденном в 1942 году, изображен лик не самого Александра Невского, а Николая Черкасова, исполнившего главную роль в этом фильме.

В ФРГ вплоть до 1966 года «Александр Невский» был запрещен к публичному показу как «антигерманский».

С момента создания фильм не раз реставрировался. Сейчас идет работа над его цветной версией. Создатели обещают также спецэффекты, которые позволят избежать впечатления картонности изображения.