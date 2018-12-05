5 декабря: тульский полицмейстер попросил сделать ремонт в камерах для арестованных

По сообщению газеты «Тульская молва», 5 декабря 1913 г. тульский полицмейстер обратился в городскую управу с просьбой, если возможно, то безотлагательно приступить к ремонту пришедших почти в негодность камер для арестованных как в полицейских частях (участках) города, так и при полицейском управлении.

В бумаге указывалось, что камеры эти очень тесны, грязны, в форточках нет решеток, полы деревянные и ветхи, почему их следовало бы заменить асфальтовыми.

В общем, доставленные в полицейский участок содержались в ужасном состоянии.