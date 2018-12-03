3 декабря: как в Туле пообедать от пуза по-товарищески

О весьма необычном понятии товарищества рассказала в свое время газета «Тульская молва».

3 декабря 1913 г. в гостиницу «Товарищество» зашел прилично одетый господин (в сюртуке) и заказал себе поесть. На стол было поставлено около пятнадцати блюд, которые в считанные секунды оказались в желудке названного господина. Когда же пришло время платить, он тоном недовольного человека небрежно бросил официанту: «Да как вы смеете с меня требовать деньги?»

Само собой хозяин заведения немедленно вызвал полицию. В участке любитель покушать забесплатно объяснил свое поведение шуткой. «Ведь я пришел в „Товарищество“ и, естественно, хотел поесть по-товарищески». После чего покаялся и заплатил с лихвой и за обед, и за извозчика, на котором его привезли в участок.